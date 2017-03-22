Майкл Грант проведёт бой с Кшиштофом Зимнохом

Предыдущий бой Зимноха состоялся в феврале 2017 года, когда он победил Майка Молло. Что касается Гранта, то он в последний раз в ринге появлялся в 2014 году, когда уступил Мануэлю Чарру. За год до того экс-претендент на пояс чемпиона мира проиграл техническим нокаутом Карлосу Такаму.



Встреча состоится 22 апреля в польском городке Легионово.