Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29158107/
22 марта 2017, 0:13 | Бокс | Чемпионат.com

Майкл Грант проведёт бой с Кшиштофом Зимнохом

Польский супертяжеловес Кшиштоф Зимнох (21−1−1, 14 КО) свой следующий бой проведёт против Майкла Гранта (48−6, 36 КО), об этом сообщает BoxingScene.

Предыдущий бой Зимноха состоялся в феврале 2017 года, когда он победил Майка Молло. Что касается Гранта, то он в последний раз в ринге появлялся в 2014 году, когда уступил Мануэлю Чарру. За год до того экс-претендент на пояс чемпиона мира проиграл техническим нокаутом Карлосу Такаму.

Встреча состоится 22 апреля в польском городке Легионово.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Тренер Гонсалеса: За судейским решением стояли деньги

Тренер Романа Гонсалеса (46−1, 38 КО), потерявшего в минувшие выходные титул чемпиона мира во втором легчайшем весе, заявил, что за решением по бою его подопечного против Висаксила Вангека (42−4−1, 38 КО) крылась финансовая сторона.
Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Неслабый пол. Самые успешные девушки в киберспорте

«В матче «Зенит» — «Арсенал» была рука Питера»

Пономарёв: ЦСКА догонит «Спартак» в РФПЛ