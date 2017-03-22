Майкл Грант проведёт бой с Кшиштофом Зимнохом
Польский супертяжеловес Кшиштоф Зимнох (21−1−1, 14 КО) свой следующий бой проведёт против Майкла Гранта (48−6, 36 КО), об этом сообщает BoxingScene.
Предыдущий бой Зимноха состоялся в феврале 2017 года, когда он победил Майка Молло. Что касается Гранта, то он в последний раз в ринге появлялся в 2014 году, когда уступил Мануэлю Чарру. За год до того
Встреча состоится 22 апреля в польском городке Легионово.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter