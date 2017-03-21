Экс-чемпион IBF хочет боя с Жакияновым

— Я хочу драться с любыми чемпионами в легчайшем весе, но, надеюсь, это будут Джейми Макдоннелл и Жанат Жакиянов. У Жаната пояса WBA Super, а Макдоннелл — это имя в дивизионе: все знают Джейми. Я хотел бы провести бой с Джейми и забрать его пояс, а затем Жанату придется встретиться со мной, так как я буду регулярным чемпионом WBA, — сказал Батлер.



Напомним, помимо титула WBA в легчайшем весе, Жакиянову принадлежал пояс IBO, однако казахстанский боксер был вынужден освободить его по причине неуплаты установленного организацией взноса.