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https://sport.mail.ru/news/boxing/29157970/
21 марта 2017, 22:52 | Бокс | Sports.kz

Экс-чемпион IBF хочет боя с Жакияновым

Бывший чемпион мира в легчайшем весе по версии IBF британец Пол Батлер (23−1, 12 КО) нацелился на бой с чемпионом WBA казахстанцем Жанатом Жакияновым (27−1, 18 КО), сообщает Sports.kz со ссылкой на Worldboxingnews.net.

Бывший чемпион мира в легчайшем весе по версии IBF британец Пол <span class=error>Батлер</span> (23−1 12 КО) нацелился на бой с чемпионом WBA <span class=error>казахстанцем</span> <span class=error>Жанатом</span> Жакияновым (27−1 18 КО) сообщает Sports.kz со ссылкой на Worldboxingnews.net. Увеличить
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 — Я хочу драться с любыми чемпионами в легчайшем весе, но, надеюсь, это будут Джейми Макдоннелл и Жанат Жакиянов. У Жаната пояса WBA Super, а Макдоннелл — это имя в дивизионе: все знают Джейми. Я хотел бы провести бой с Джейми и забрать его пояс, а затем Жанату придется встретиться со мной, так как я буду регулярным чемпионом WBA, — сказал Батлер.

Напомним, помимо титула WBA в легчайшем весе, Жакиянову принадлежал пояс IBO, однако казахстанский боксер был вынужден освободить его по причине неуплаты установленного организацией взноса.

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