Экс-чемпион IBF хочет боя с Жакияновым
Бывший чемпион мира в легчайшем весе по версии IBF британец Пол Батлер (23−1, 12 КО) нацелился на бой с чемпионом WBA казахстанцем Жанатом Жакияновым (27−1, 18 КО), сообщает Sports.kz со ссылкой на Worldboxingnews.net.
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— Я хочу драться с любыми чемпионами в легчайшем весе, но, надеюсь, это будут Джейми Макдоннелл и Жанат Жакиянов. У Жаната пояса WBA Super, а Макдоннелл — это имя в дивизионе: все знают Джейми. Я хотел бы провести бой с Джейми и забрать его пояс, а затем Жанату придется встретиться со мной, так как я буду регулярным чемпионом WBA, — сказал Батлер.
Напомним, помимо титула WBA в легчайшем весе, Жакиянову принадлежал пояс IBO, однако казахстанский боксер был вынужден освободить его по причине неуплаты установленного организацией взноса.
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