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21 марта 2017, 22:24 | Бокс | Sports.kz

«GGG контролировал ринг и избегал “бомб” Джейкобса». Почему Головкин уверенно победил Джейкобса

Sports.kz представляет Вашему вниманию подборку мнений болельщиков из твиттера, которые убеждены в том, что победа Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) над Дэниэлом Джейкобсом (32−2, 29 КО) абсолютно заслуженна.

Sports.kz представляет Вашему вниманию подборку мнений болельщиков из <span class=error>твиттера</span> которые убеждены в том что победа Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 КО) над <span class=error>Дэниэлом</span> Джейкобсом (32−2 29 КО) абсолютно заслуженна. Увеличить
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«Головкин нанес Джейкобсу больше ударов, уронил его и заставлял постоянно шататься»

«Джейкобс говорил, что Головкин — не “бугимен”, но при этом все равно боялся его, действовал осторожно»

«Это был близкий бой, но чемпион и должен побеждать именно в таких поединках»

«GGG имел полный контроль над рингом, нанес больше ударов и пробивал великолепным джебом»

«Крепкий подбородок Головкина и способность поглощать удары соперника позволили ему без проблем пройти через трудный бой»

«У GGG просто невероятные удары по корпусу и он отлично режет ринг»

«Головкин проделал хорошую работу, избегая “бомб” Джейкобса. Возможно, он даже был слишком экономным»

«Это был даже не близкий бой: Головкин полностью контролировал его ход»

«Можно спорить, потому что бой действительно был близкий, но решающую роль сыграл нокдаун»

«После нокдауна Головкин понял, что ему некуда спешить: время работает на него»

«Дэнни сильно пробивал с обеих рук, но Головкин даже глазом не моргнул — он продолжал двигаться. А когда GGG пропустил пару панчей, все тут же стали говорить, что он уязвим»

«Головкин победил благодаря таймингу и правильному выбору позиции»

«Джейкобс не был достаточно агрессивен, поэтому победа Головкина справедлива. Дэниэл больше получал, чем бил»

«Просто GGG — боец абсолютно другого уровня, другого класса».

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