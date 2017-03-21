«GGG контролировал ринг и избегал “бомб” Джейкобса». Почему Головкин уверенно победил Джейкобса

«Головкин нанес Джейкобсу больше ударов, уронил его и заставлял постоянно шататься»



«Джейкобс говорил, что Головкин — не “бугимен”, но при этом все равно боялся его, действовал осторожно»



«Это был близкий бой, но чемпион и должен побеждать именно в таких поединках»



«GGG имел полный контроль над рингом, нанес больше ударов и пробивал великолепным джебом»



«Крепкий подбородок Головкина и способность поглощать удары соперника позволили ему без проблем пройти через трудный бой»



«У GGG просто невероятные удары по корпусу и он отлично режет ринг»



«Головкин проделал хорошую работу, избегая “бомб” Джейкобса. Возможно, он даже был слишком экономным»



«Это был даже не близкий бой: Головкин полностью контролировал его ход»



«Можно спорить, потому что бой действительно был близкий, но решающую роль сыграл нокдаун»



«После нокдауна Головкин понял, что ему некуда спешить: время работает на него»



«Дэнни сильно пробивал с обеих рук, но Головкин даже глазом не моргнул — он продолжал двигаться. А когда GGG пропустил пару панчей, все тут же стали говорить, что он уязвим»



«Головкин победил благодаря таймингу и правильному выбору позиции»



«Джейкобс не был достаточно агрессивен, поэтому победа Головкина справедлива. Дэниэл больше получал, чем бил»



«Просто GGG — боец абсолютно другого уровня, другого класса».