«GGG контролировал ринг и избегал “бомб” Джейкобса». Почему Головкин уверенно победил Джейкобса
Sports.kz представляет Вашему вниманию подборку мнений болельщиков из твиттера, которые убеждены в том, что победа Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) над Дэниэлом Джейкобсом (32−2, 29 КО) абсолютно заслуженна.
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Видимо, что-то случилось...
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«Головкин нанес Джейкобсу больше ударов, уронил его и заставлял постоянно шататься»
«Джейкобс говорил, что Головкин — не “бугимен”, но при этом все равно боялся его, действовал осторожно»
«Это был близкий бой, но чемпион и должен побеждать именно в таких поединках»
«GGG имел полный контроль над рингом, нанес больше ударов и пробивал великолепным джебом»
«Крепкий подбородок Головкина и способность поглощать удары соперника позволили ему без проблем пройти через трудный бой»
«У GGG просто невероятные удары по корпусу и он отлично режет ринг»
«Головкин проделал хорошую работу, избегая “бомб” Джейкобса. Возможно, он даже был слишком экономным»
«Это был даже не близкий бой: Головкин полностью контролировал его ход»
«Можно спорить, потому что бой действительно был близкий, но решающую роль сыграл нокдаун»
«После нокдауна Головкин понял, что ему некуда спешить: время работает на него»
«Дэнни сильно пробивал с обеих рук, но Головкин даже глазом не моргнул — он продолжал двигаться. А когда GGG пропустил пару панчей, все тут же стали говорить, что он уязвим»
«Головкин победил благодаря таймингу и правильному выбору позиции»
«Джейкобс не был достаточно агрессивен, поэтому победа Головкина справедлива. Дэниэл больше получал, чем бил»
«Просто GGG — боец абсолютно другого уровня, другого класса».
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