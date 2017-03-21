«Джейкобс смотрелся лучше Головкина, даже не включая вторую передачу». Почему американец заслужил победу над GGG

«Головкин думал, что это будет легкий бой, поэтому в основном использовал одиночные удары. Джейкобс же отлично двигался, хорошо боксировал, а GGG не мог этому помешать»



«Угол Дэнни правильно советовал ему не ждать, когда пробьет Головкин, а самому выбрасывать панчи и не прекращать двигаться»



«Судьи просто ограбили Джейкобса!»



«Во второй половине боя Дэниэл Джейкобс полностью доминировал и перебоксировал Головкина. По моим подсчетам, он победил 116:113″



“Не знаю, сколько раундов выиграл Джейкобс, но для него пройти всю дистанцию с Головкиным — уже моральная победа”



“Какая разница, выиграл Головкин или проиграл? Со второго раунда сложилось впечатление, что он уже не тот, чего-то не хватает”



“Джейкобс показал, насколько он хорош, даже не включая вторую или третью передачу. Мы не видели его на третьей или четвертой передаче, как это было в боях с Серхио Морой или Питером Куиллином. Но даже на первой он на протяжении всего боя выглядел лучше Головкина”



“Джейкобс полностью нейтрализовал джеб Головкина, став в стойку левши, и заодно открыл себе пространство для ударов с правой руки”



“В бою с первым серьезным соперником Головкин показал, что на самом деле из себя представляет”



“Скорость работы рук Джейкобса, его постоянное движение, уход от ударов — всё это признаки элитного боксера”



“Дэнни победил и рак, и Головкина: и трипл С ["cancer” — рак], и трипл G»



«Джейкобс доказал, что Головкин уязвим. GGG победил лишь благодаря нокдауну в четвертом раунде»



«Дэниэл выиграл этот бой, он отлично двигался, хорошая работа ног»



«Джейкобс придерживался плана на бой и победу должны были отдать ему»



«Это было долгое, долгое царствование Головкина, но теперь оно близится к концу?».