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21 марта 2017, 21:48 | Бокс | Sports.kz

«Джейкобс смотрелся лучше Головкина, даже не включая вторую передачу». Почему американец заслужил победу над GGG

Sports.kz собрал мнения сторонников американского боксера Дэниэла Джейкобса (32−2, 29 КО) — они считают, что чемпионские пояса должны были отправиться в Бруклин.

Sports.kz собрал мнения сторонников американского боксера <span class=error>Дэниэла</span> Джейкобса (32−2 29 КО) — они считают что чемпионские пояса должны были отправиться в <span class=error>Бруклин</span>. Увеличить
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«Головкин думал, что это будет легкий бой, поэтому в основном использовал одиночные удары. Джейкобс же отлично двигался, хорошо боксировал, а GGG не мог этому помешать»

«Угол Дэнни правильно советовал ему не ждать, когда пробьет Головкин, а самому выбрасывать панчи и не прекращать двигаться»

«Судьи просто ограбили Джейкобса!»

«Во второй половине боя Дэниэл Джейкобс полностью доминировал и перебоксировал Головкина. По моим подсчетам, он победил 116:113″

“Не знаю, сколько раундов выиграл Джейкобс, но для него пройти всю дистанцию с Головкиным — уже моральная победа”

“Какая разница, выиграл Головкин или проиграл? Со второго раунда сложилось впечатление, что он уже не тот, чего-то не хватает”

“Джейкобс показал, насколько он хорош, даже не включая вторую или третью передачу. Мы не видели его на третьей или четвертой передаче, как это было в боях с Серхио Морой или Питером Куиллином. Но даже на первой он на протяжении всего боя выглядел лучше Головкина”

“Джейкобс полностью нейтрализовал джеб Головкина, став в стойку левши, и заодно открыл себе пространство для ударов с правой руки”

“В бою с первым серьезным соперником Головкин показал, что на самом деле из себя представляет”

“Скорость работы рук Джейкобса, его постоянное движение, уход от ударов — всё это признаки элитного боксера”

“Дэнни победил и рак, и Головкина: и трипл С ["cancer” — рак], и трипл G»

«Джейкобс доказал, что Головкин уязвим. GGG победил лишь благодаря нокдауну в четвертом раунде»

«Дэниэл выиграл этот бой, он отлично двигался, хорошая работа ног»

«Джейкобс придерживался плана на бой и победу должны были отдать ему»

«Это было долгое, долгое царствование Головкина, но теперь оно близится к концу?».

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Тренер казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) Абель Санчес считает, что перед боем с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−2, 29 КО) слишком много внимания уделялось серии нокаутов GGG, сообщает Sports.kz со ссылкой на Boxingscene.com.
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