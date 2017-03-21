«Джейкобс смотрелся лучше Головкина, даже не включая вторую передачу». Почему американец заслужил победу над GGG
Sports.kz собрал мнения сторонников американского боксера Дэниэла Джейкобса (32−2, 29 КО) — они считают, что чемпионские пояса должны были отправиться в Бруклин.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Головкин думал, что это будет легкий бой, поэтому в основном использовал одиночные удары. Джейкобс же отлично двигался, хорошо боксировал, а GGG не мог этому помешать»
«Угол Дэнни правильно советовал ему не ждать, когда пробьет Головкин, а самому выбрасывать панчи и не прекращать двигаться»
«Судьи просто ограбили Джейкобса!»
«Во второй половине боя Дэниэл Джейкобс полностью доминировал и перебоксировал Головкина. По моим подсчетам, он победил 116:113″
“Не знаю, сколько раундов выиграл Джейкобс, но для него пройти всю дистанцию с Головкиным — уже моральная победа”
“Какая разница, выиграл Головкин или проиграл? Со второго раунда сложилось впечатление, что он уже не тот,
“Джейкобс показал, насколько он хорош, даже не включая вторую или третью передачу. Мы не видели его на третьей или четвертой передаче, как это было в боях с Серхио Морой или Питером Куиллином. Но даже на первой он на протяжении всего боя выглядел лучше Головкина”
“Джейкобс полностью нейтрализовал джеб Головкина, став в стойку левши, и заодно открыл себе пространство для ударов с правой руки”
“В бою с первым серьезным соперником Головкин показал, что на самом деле из себя представляет”
“Скорость работы рук Джейкобса, его постоянное движение, уход от ударов — всё это признаки элитного боксера”
“Дэнни победил и рак, и Головкина: и трипл С ["cancer” — рак], и трипл G»
«Джейкобс доказал, что Головкин уязвим. GGG победил лишь благодаря нокдауну в четвертом раунде»
«Дэниэл выиграл этот бой, он отлично двигался, хорошая работа ног»
«Джейкобс придерживался плана на бой и победу должны были отдать ему»
«Это было долгое, долгое царствование Головкина, но теперь оно близится к концу?».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter