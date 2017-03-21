Две награды завоевали белорусские боксеры на молодежном ЧЕ в Румынии
21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две награды завоевали белорусские боксеры на молодежном чемпионате Европы (U-22) в Румынии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Серебряная медаль на счету Виктора Дешкевича (весовая категория до 75 кг), который в ходе турнира были сильнее одного из фаворитов соревнований в этом весе хорвата Луки Плантича. Упорный поединок завершился раздельным решением судей в пользу белоруса. Далее Виктор Дешкевич одолел соперника из Израиля Габриэля
Бронзовой награды удостоен Глеб Синькевич (81 кг). В полуфинале он уступил россиянину Муслиму Гаджимагомедову и не смог выйти в финал, по правилам турнира белорус удостоен бронзовой награды.
Не поднялся на пьедестал почета молодежного чемпионата Европы бронзовый призер взрослого чемпионата мира 2015 года, участник Олимпийских игр в
Как отметили в Белорусской федерации бокса, ставка на молодых атлетов в новом олимпийском цикле оправдывает себя. Две награды европейского форума свидетельствуют о высоком потенциале боксеров, которые уже начали подготовку к летним Играм 2020 года.
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