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21 марта 2017, 21:00 | Бокс | БЕЛТА

Две награды завоевали белорусские боксеры на молодежном ЧЕ в Румынии

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две награды завоевали белорусские боксеры на молодежном чемпионате Европы (U-22) в Румынии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Бронзовой награды удостоен Глеб Синькевич (81 кг). В полуфинале он уступил россиянину <span class=error>Муслиму</span> Гаджимагомедову и не смог выйти в финал по правилам турнира белорус удостоен бронзовой награды. Увеличить
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Серебряная медаль на счету Виктора Дешкевича (весовая категория до 75 кг), который в ходе турнира были сильнее одного из фаворитов соревнований в этом весе хорвата Луки Плантича. Упорный поединок завершился раздельным решением судей в пользу белоруса. Далее Виктор Дешкевич одолел соперника из Израиля Габриэля Зана-Доскало, однако был вынужден отказаться от поединка за первое место из-за травмы.

Бронзовой награды удостоен Глеб Синькевич (81 кг). В полуфинале он уступил россиянину Муслиму Гаджимагомедову и не смог выйти в финал, по правилам турнира белорус удостоен бронзовой награды.

Не поднялся на пьедестал почета молодежного чемпионата Европы бронзовый призер взрослого чемпионата мира 2015 года, участник Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Дмитрий Асанов. Белорус в 1/16 финала в категории до 56 кг уступил британцу Питеру Макгрейлу.

Как отметили в Белорусской федерации бокса, ставка на молодых атлетов в новом олимпийском цикле оправдывает себя. Две награды европейского форума свидетельствуют о высоком потенциале боксеров, которые уже начали подготовку к летним Играм 2020 года.

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