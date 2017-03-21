Гонсалес: Не мог представить, что проиграю этот бой

На выходных никарагуанец уступил Висаксилу Вангеку (42−4−1, 38 КО), более известному по прозвищу Срисакет Сор Рунгвисаи.



«Это был очень сложный и тяжёлый бой. У меня было рассечение над бровью и головой. Я сделал хорошую работу и был в отличной форме. Практически 12 раундов я бился, истекая кровью, но, слава богу, всё закончилось хорошо.



Это был отличный поединок. Сейчас мне нужно немного отдохнуть. Если мы не получим реванша, то никаких проблем, я знал, что бой был сложный и тяжёлый, но не мог представить, что проиграю. Сейчас я рад вернуться на родину. Через месяц я полечу к промоутеру в Японию, и мы посмотрим, что нам надо делать дальше», — приводит слова Гонсалеса BoxingScene.