Абель Санчес: Головкин не может выглядеть безупречно всегда — он не машина
Тренер казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) Абель Санчес считает, что перед боем с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−2, 29 КО) слишком много внимания уделялось серии нокаутов GGG, сообщает Sports.kz со ссылкой на Boxingscene.com.
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Видимо, что-то случилось...
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— Перед боем говорили, что Головкин не дерется с большими именами. Геннадий не выходил на ринг шесть месяцев, поэтому выглядел не так хорошо, как обычно, но это не оправдание. Он не машина и не может выглядеть безупречно всегда. Думаю, люди делали слишком большой акцент на его серию нокаутов. Возможно, потому что никто этого никогда не делал — поэтому это казалось
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