— Перед боем говорили, что Головкин не дерется с большими именами. Геннадий не выходил на ринг шесть месяцев, поэтому выглядел не так хорошо, как обычно, но это не оправдание. Он не машина и не может выглядеть безупречно всегда. Думаю, люди делали слишком большой акцент на его серию нокаутов. Возможно, потому что никто этого никогда не делал — поэтому это казалось чем-то особенным, но для нас было важно — и Головкин сам это понимал, чтобы он оставался сильным на протяжении всех двенадцати раундов. Так что во всем должна быть золотая середина — не нужно столько внимания уделять нокаутам. Мы об этом никогда не беспокоились: для нас главное, чтобы он побеждал, — сказал Санчес.