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https://sport.mail.ru/news/boxing/29157042/
21 марта 2017, 20:25 | Бокс | Sports.kz

Абель Санчес: Головкин не может выглядеть безупречно всегда — он не машина

Тренер казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) Абель Санчес считает, что перед боем с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−2, 29 КО) слишком много внимания уделялось серии нокаутов GGG, сообщает Sports.kz со ссылкой на Boxingscene.com.

Тренер казахстанского боксера Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 КО) <span class=error>Абель</span> <span class=error>Санчес</span> считает что перед боем с американцем <span class=error>Дэниэлом</span> Джейкобсом (32−2 29 КО) слишком много внимания уделялось серии нокаутов GGG сообщает Sports.kz со ссылкой на Boxingscene.com. Увеличить
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 — Перед боем говорили, что Головкин не дерется с большими именами. Геннадий не выходил на ринг шесть месяцев, поэтому выглядел не так хорошо, как обычно, но это не оправдание. Он не машина и не может выглядеть безупречно всегда. Думаю, люди делали слишком большой акцент на его серию нокаутов. Возможно, потому что никто этого никогда не делал — поэтому это казалось чем-то особенным, но для нас было важно — и Головкин сам это понимал, чтобы он оставался сильным на протяжении всех двенадцати раундов. Так что во всем должна быть золотая середина — не нужно столько внимания уделять нокаутам. Мы об этом никогда не беспокоились: для нас главное, чтобы он побеждал, — сказал Санчес.

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