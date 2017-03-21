«Я вообще не понимаю, почему Головкин переживает по поводу Альвареса. Сауль мог провести бой с Геннадием, но отдал свой пояс. Канело просто не хочет с ним драться. Он не хочет драться ни с кем. Сейчас он заставляет Чавеса драться в каком-то дурацком весе, но отказывается драться с Головкиным в 72,6 кг.



По-моему, Альварес уже не привлекает внимания. Единственное, чего он хочет сам, — сберечь своё наследие. Но его единственное наследие — поражение от Мейвезера. Он может зарабатывать кучу денег, удачи ему, но ему никогда не стать великим», — приводит слова Сондерса BoxingScene.