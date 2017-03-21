Сондерс: Единственное наследие Альвареса — поражение от Мейвезера
Чемпион мира в среднем весе по версии WBO Билли Джо Сондерс раскритиковал Сауля Альвареса (48−1−1, 33 КО), заявив, что тому никогда не стать великим.
«Я вообще не понимаю, почему Головкин переживает по поводу Альвареса. Сауль мог провести бой с Геннадием, но отдал свой пояс. Канело просто не хочет с ним драться. Он не хочет драться ни с кем. Сейчас он заставляет Чавеса драться в
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