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https://sport.mail.ru/news/boxing/29156805/
21 марта 2017, 20:05 | Бокс | Чемпионат.com

Сондерс: Единственное наследие Альвареса — поражение от Мейвезера

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO Билли Джо Сондерс раскритиковал Сауля Альвареса (48−1−1, 33 КО), заявив, что тому никогда не стать великим.

«Я вообще не понимаю, почему Головкин переживает по поводу Альвареса. Сауль мог провести бой с Геннадием, но отдал свой пояс. Канело просто не хочет с ним драться. Он не хочет драться ни с кем. Сейчас он заставляет Чавеса драться в каком-то дурацком весе, но отказывается драться с Головкиным в 72,6 кг.

По-моему, Альварес уже не привлекает внимания. Единственное, чего он хочет сам, — сберечь своё наследие. Но его единственное наследие — поражение от Мейвезера. Он может зарабатывать кучу денег, удачи ему, но ему никогда не стать великим», — приводит слова Сондерса BoxingScene.
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