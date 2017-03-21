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21 марта 2017, 18:53 | Бокс | Советский спорт

Билли Джо Сондерс: Я доволен тем, что нам предложила команда Головкина

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO британец Билли Джо Сондерс может стать следующим соперником Геннадия Головкина.

—  Я доволен тем, что они нам предложили. Все мы хотим справедливого распределения доходов. У меня в контракте нет пункта о реванше в случае поражения, у него — есть. Впрочем, меня устраивает это. Что же, давай бросим кости!, — заявил Сондерс.

Напомним, боец из Казахстана Геннадий Головкин владеет чемпионскими поясами WBC, WBA и IBF. В минувший уик-энд он одержал победу в непростом бою с американцем Дэниелом Джейкобсом.

Поединок Головкин — Сондерс за звание абсолютного чемпиона мира в среднем весе может состояться в июне в Лондоне или Астане.

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