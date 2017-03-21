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https://sport.mail.ru/news/boxing/29155818/
21 марта 2017, 18:52 | Бокс | Чемпионат.com

Кубрат Пулев проведёт бой с Кевином Джонсоном

Официальный претендент на пояс чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии IBF Кубрат Пулев (24−1, 13 КО) узнал имя своего следующего соперника.

28 апреля болгарин сразится с экс-претендентом на чемпионский титул Кевином Джонсоном (30−7−1, 14 КО).

Несколько лет назад американец провёл несколько боёв с такими известными боксёрами, как Виталий Кличко, Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа. Уступив последнему нокаутом в мае 2015 года, Джонсон решил повесить перчатки на гвоздь.

Но две недели назад американец вернулся, одолев Джамала Вудса единогласным решением судей (11−33−6, 9 КО).

Теперь он получил возможность оспорить интерконтинентальный титул по версии WBA, который будет стоять на кону в бою с Пулевым. Поединок пройдёт на родине болгарина — в Софии.
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