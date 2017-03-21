Кубрат Пулев проведёт бой с Кевином Джонсоном
Официальный претендент на пояс чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии IBF Кубрат Пулев (24−1, 13 КО) узнал имя своего следующего соперника.
28 апреля болгарин сразится с
Несколько лет назад американец провёл несколько боёв с такими известными боксёрами, как Виталий Кличко, Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа. Уступив последнему нокаутом в мае 2015 года, Джонсон решил повесить перчатки на гвоздь.
Но две недели назад американец вернулся, одолев Джамала Вудса единогласным решением судей (11−33−6, 9 КО).
Теперь он получил возможность оспорить интерконтинентальный титул по версии WBA, который будет стоять на кону в бою с Пулевым. Поединок пройдёт на родине болгарина — в Софии.
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