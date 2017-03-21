Кубрат Пулев проведёт бой с Кевином Джонсоном

28 апреля болгарин сразится с экс-претендентом на чемпионский титул Кевином Джонсоном (30−7−1, 14 КО).



Несколько лет назад американец провёл несколько боёв с такими известными боксёрами, как Виталий Кличко, Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа. Уступив последнему нокаутом в мае 2015 года, Джонсон решил повесить перчатки на гвоздь.



Но две недели назад американец вернулся, одолев Джамала Вудса единогласным решением судей (11−33−6, 9 КО).



Теперь он получил возможность оспорить интерконтинентальный титул по версии WBA, который будет стоять на кону в бою с Пулевым. Поединок пройдёт на родине болгарина — в Софии.