— Сколько времени тренируешься с Андре Розье?

— С момента моего переезда в Америку — 2,5 года. Он у меня основной тренер. Кроме него, со мной работают еще два — один по физической подготовке, а другой заменяет Андре, когда тот уезжает на сборы.



— В каком настроении команда вернулась после боя с Головкиным?

— Все в хорошем настроении. Они считают Дэнни победителем в этом поединке.



— Ты с этим согласен?

— Честно? Я думаю, что ничья — было бы справедливым решением.



— Почему для Головкина победа по очкам считается чуть ли не позором, а для Джейкобса, наоборот, то, что он 12 раундов отстоял, это очень круто? Говорит ли такое восприятие публики, что люди просто не допускают мысли о том, что кто-то может быть лучше Гены?

— Именно Джейкобс реально показал слабые стороны Головкина. Например, при встречной агрессии, у Геннадия не получалось работать. Когда Дэнни шел на него вперед в разменах, Гена тоже очень сильно осторожничал. Знаю, что изначально Дэниэл сам просил этот бой, он говорил: «Я хочу с ним боксировать, я должен сделать это».



— Кстати, ты за кого болел?

— Головкин — наш. Хотелось, чтобы он выиграл и продолжил свой победный путь. А с другой стороны, я его лично не знаю. Джейкобса же видел, спарринговали и тренировались вместе несколько раз. Простой такой парень, доброжелательный. Определенно не могу сказать, за кого болел. Пятьдесят на пятьдесят. Мне был очень интересен сам бой.



— В последнее время многие проводят параллель между поединками Головкин — Джейкобс и Ковалев — Уорд. Что ты думаешь по этому поводу?

— У меня ощущение, что в поединке Головкин — Джейкобс Америка вернула должок за бой Ковалев — Уорд.