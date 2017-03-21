СМИ: Джермалл Чарло мог бы стать преемником Геннадия Головкина в среднем весе

«В течение последнего времени Дэниэл Джейкобс назывался вторым номером в среднем весе, сразу вслед за Геннадием Головкиным. Однако вторая строчка рейтинга легко может принадлежать непобедимому Джермаллу Чарло, который после доминирования в первом среднем перешел в средний вес.

Особенно на фоне того, как Джейкобс провел встречу с Головкиным. Очевидно, что Чарло не будет рассматриваться таковым, пока он не начнет побеждать серьезных боксеров в 160 фунтах. Но есть основания считать, что Джермалл будет ближайшим бойцом к Головкину. К тому же Головкин тоже выглядел не очень хорошо в MSG. Я думаю, что у него были бы большие проблемы, если бы он столкнулся с Джермаллом в прошлую субботу, а не с Джейкобсом. Чарло может быть лучше Головкина на этом этапе карьеры обоих боксеров.

Чарло выглядит более свирепым и жестоким, чем Джейкобс. Мы увидели, что сделал Джейкобс. Он боролся нерешительно, касался Головкина слабыми ударами, после проведения которых быстро отходил назад, чтобы не пропустить в ответ. Вы могли видеть небольшой страх в глазах Дэниэла.

Джейкобс не был готов к тому, чтобы устроить с GGG большую, прямолинейную драку. Он бы мог выиграть, если бы смело набросился на Геннадия, но он этого не сделал. Джейкобс проиграл, потому что не стал рисковать и сдерживал себя. Чарло не такой. Он поставил бы свой подбородок на кон и «зарубился» бы с казахстанским чемпионом.

С Джермалом Чарло у среднего веса появился бы преемник Головкина, который решит переместиться вверх или же вовсе завершить карьеру. Некоторые фанаты говорили, что Джейкобс станет заменой Головкина. Я не думаю, что это так. Скорее всего именно Чарло разберется сначала с Джейкобсом, а потом и с Альваресом, если они примут его вызов. Дэниэл, вероятно, согласится на этот бой, но «Канело» вряд ли. Он не дрался с Чарло в 154 фунтах, когда у него был шанс. В среднем дивизионе он и подавно не сделает этого.