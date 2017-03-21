IBF: Боксер Бетербиев может без боя получить статус обязательного претендента

Поединок между Бетербиевым и кубинцем Салливаном Баррерой за звание обязательного претендента на бой с чемпионом мира по версии IBF в полутяжелом весе Уордом, который в ноябре 2016 года единогласным решением судей победил Ковалева, был запланирован на 21 апреля в Майами, но был отменен из-за отказа Барреры. Бетербиев одержал 11 побед (все — нокаутом) в 11 боях на профессиональном ринге.

«IBF знает об отказе Барреры от боя с Бетербиевым. Сейчас мы пойдем ниже по рейтингам. Если никто не согласится провести бой с Бетербиевым, то он станет обязательным претендентом на бой с победителем реванша Уорд-Ковалев», — сообщили в пресс-службе IBF.

Промоутер Барреры и Ковалева Кэти Дува рассказала «Р-Спорт» о причинах отказа кубинца. «Баррера был недоволен тем, что долгое время контракт на бой с Бетербиевым не подписывался, и не захотел больше проводить тренировки, тратя деньги на подготовку, не имея контракта. Что касается реванша между Ковалевым и Уордом, могу сказать, что мы работаем над этим боем», — объяснила Дува.