IBF: Боксер Бетербиев может без боя получить статус обязательного претендента
КРАСНОДАР, 21 мар —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Россиянин Артур Бетербиев может без боя получить звание обязательного претендента по версии IBF на поединок с победителем реванша между американцем Андре Уордом и другим россиянином Сергеем Ковалевым, заявили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе IBF.
Поединок между Бетербиевым и кубинцем Салливаном Баррерой за звание обязательного претендента на бой с чемпионом мира по версии IBF в полутяжелом весе Уордом, который в ноябре 2016 года единогласным решением судей победил Ковалева, был запланирован на 21 апреля в Майами, но был отменен
«IBF знает об отказе Барреры от боя с Бетербиевым. Сейчас мы пойдем ниже по рейтингам. Если никто не согласится провести бой с Бетербиевым, то он станет обязательным претендентом на бой с победителем реванша Уорд-Ковалев», — сообщили в
Промоутер Барреры и Ковалева Кэти Дува рассказала «Р-Спорт» о причинах отказа кубинца. «Баррера был недоволен тем, что долгое время контракт на бой с Бетербиевым не подписывался, и не захотел больше проводить тренировки, тратя деньги на подготовку, не имея контракта. Что касается реванша между Ковалевым и Уордом, могу сказать, что мы работаем над этим боем», — объяснила Дува.
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