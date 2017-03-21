Де Ла Хойя: Канело не будет излишне уважать Головкина, как Джейкобс
Вчера в США чемпион мира по версиям WBA (Super), WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин встретился с американцем Дэниэлом Джейкобсом. По итогам двенадцати раундов судьи единогласно отдали победу Головкину со счетом 115−112 дважды и 114−113.
«Джейкобс слишком сильно уважал Головкина, — считает Оскар. — Я всегда говорил, что если вы находитесь в отличной форме, вы можете справиться с любым давлением и любыми ударами от кого бы то ни было. Джейкобс допустил ошибку: во второй половине боя он выглядел потрясающе, а в первой половине слишком сильно уважал Головкина».
«Запомните мои слова: когда Канело и Головкин встретятся, Канело не будет уважать его. С самого начала. Он становится только крепче, только быстрее. Он еще не достиг своего максимума и выглядит очень сильным, особенно в этом весе. Мы готовы сделать бой с Головкиным. Мы хотим организовать этот бой. Но пока придется подождать и посмотреть, чем закончится поединок Канело с Чавесом 6 мая.
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