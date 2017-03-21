Де Ла Хойя: Канело не будет излишне уважать Головкина, как Джейкобс

«Джейкобс слишком сильно уважал Головкина, — считает Оскар. — Я всегда говорил, что если вы находитесь в отличной форме, вы можете справиться с любым давлением и любыми ударами от кого бы то ни было. Джейкобс допустил ошибку: во второй половине боя он выглядел потрясающе, а в первой половине слишком сильно уважал Головкина».

«Запомните мои слова: когда Канело и Головкин встретятся, Канело не будет уважать его. С самого начала. Он становится только крепче, только быстрее. Он еще не достиг своего максимума и выглядит очень сильным, особенно в этом весе. Мы готовы сделать бой с Головкиным. Мы хотим организовать этот бой. Но пока придется подождать и посмотреть, чем закончится поединок Канело с Чавесом 6 мая.