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https://sport.mail.ru/news/boxing/29148417/
21 марта 2017, 10:39 | Бокс | PROСПОРТ - Казахстан

Де Ла Хойя: Канело не будет излишне уважать Головкина, как Джейкобс

Вчера в США чемпион мира по версиям WBA (Super), WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин встретился с американцем Дэниэлом Джейкобсом. По итогам двенадцати раундов судьи единогласно отдали победу Головкину со счетом 115−112 дважды и 114−113.

«Джейкобс слишком сильно уважал Головкина, — считает Оскар. — Я всегда говорил, что если вы находитесь в отличной форме, вы можете справиться с любым давлением и любыми ударами от кого бы то ни было. Джейкобс допустил ошибку: во второй половине боя он выглядел потрясающе, а в первой половине слишком сильно уважал Головкина».

«Запомните мои слова: когда Канело и Головкин встретятся, Канело не будет уважать его. С самого начала. Он становится только крепче, только быстрее. Он еще не достиг своего максимума и выглядит очень сильным, особенно в этом весе. Мы готовы сделать бой с Головкиным. Мы хотим организовать этот бой. Но пока придется подождать и посмотреть, чем закончится поединок Канело с Чавесом 6 мая.

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