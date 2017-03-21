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21 марта 2017, 10:09 | Бокс | Чемпионат.com

Головкин представил видеоролик, посвящённый бою с Джейкобсом

Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBC Геннадий Головкин представил видеоролик, посвящённый поединку с американцем Дэниелом Джейкобсом, состоявшемуся 18 марта в Нью-Йорке.

Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBC Геннадий <span class=error>Головкин</span> представил видеоролик посвящённый поединку с американцем <span class=error>Дэниелом</span> Джейкобсом состоявшемуся 18 марта в <nobr>Нью-Йорке.</nobr> Увеличить
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© Reuters

В этом бою боксёр из Казахстана провёл успешную защиту своих титулов, одержав победу единогласным решением судей.
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