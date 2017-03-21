Головкин представил видеоролик, посвящённый бою с Джейкобсом
Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBC Геннадий Головкин представил видеоролик, посвящённый поединку с американцем Дэниелом Джейкобсом, состоявшемуся 18 марта в
Нью-Йорке.
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Видимо, что-то случилось...
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В этом бою боксёр из Казахстана провёл успешную защиту своих титулов, одержав победу единогласным решением судей.
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