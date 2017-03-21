Билли Джо Сондерс назвал условия для боя с Геннадием Головкиным в Казахстане

«Головкин стареет, ему почти 35. Он показал, что является обычным человеком. Бой его мечты — это бой со мной. Я стану для него ночным кошмаром в его же стране. Я общался в “Твиттере” с Томом Леффлером, он сказал, что контракты были готовы на прошлой неделе. И я согласен провести этот поединок в Казахстане. Я даю вам слово, что хочу драться с ним через 11 недель. Но если они захотят, чтобы я вышел на этот объединительный бой уже через 5−6 недель, то он не состоится. Многие хотят увидеть, как меня нокаутируют в этом бой. Вот и посмотрим, насколько я хорош. Пока я тренируюсь. Если контракт не будет готовы к концу этой недели, то я пойду в другом направлении. Бизнес есть бизнес. Раньше я не соглашался на бой, потому что их предложение было глупым. Сейчас же все изменилось, и предложение выглядит вполне разумно. Но я не собираюсь долго ждать. Никаких промежуточных боев до Головкина. Давайте сделаем это», — заявил Сондерс.

34-летний Головкин сейчас владеет поясами WBC, WBA (Super), IBF и IBO. До звания абсолютного чемпиона мира ему не хватает лишь титула WBO, который находится у 27-летнего Сондерса.

После боя Головкина с Джейкобсом появилась информация, что следующий поединок GGG пройдет 17 июня в Казахстане. Наиболее вероятным соперником называется Сондерс, так как владеет оставшимся титулом в среднем весе.