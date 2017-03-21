СМИ: Альваресу не стоит тратить время на Головкина

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Поединок в Нью-Йорке завершился победой Головкина единогласным решением судей. Казахстанец впервые в карьере дрался 12 раундов и успешно защитил свои титулы. Для GGG это был первый поединок с 2008 года, который он завершил не досрочно.

«После поединка Головкин — Джейкобс многие вещи стали очевидными. Например, то, что сила и власть GGG в среднем весе — это больше миф, чем факт. Ребята, Головкину был дан урок бокса практически на протяжении всего боя. Нокдаун — это единственный момент, когда Головкин реально смог достать Джейкобса. При этом Дэниэл смог доставить сопернику куда больше проблем, а также действовал разнообразнее.

Головкин попытался окупить себя в этом поединке. Он требовал львиную долю гонораров, но самом деле не имел на это право. Я скажу вам больше. GGG не тот, кем его сделали. И мнение его команды, будто бы он самый избегаемый боксер, не подтверждается. И если бы вы были Саулем Альваресом, то зачем вам тратить свое время на борьбу с Головкиным? Он того не стоит.

Альварес собирает хорошие показатели PPV-продаж. В это же время Головкин показал ничтожные 150 тыс продаж в поединке с Лемье. И я не удивлюсь, что бой с Джейкобсом не наберет 200 тысяч.

При этом Головкин отказывается от предложений команды «Канело». Будь то бой в 155 фунтов, или же предложенные 15 миллионов. На все Golden Boy получили отказ. Возможно, вы скажете, что Головкин хочет биться только в среднем весе и остаться в этом дивизионе королем. Проведете параллель с Марвином Хаглером. Но Хаглер и GGG — это две разные ситуации. Посмотрите, кто был в соперниках у Марвина. И сравните с оппонентами Головкина.

Если бы я был Головкиным, то после недавнего ужасного выступления, он надел бы, я бы принял предложение Альвареса. Сам «Канело» боролся за меньшие деньги, чем его соперники. И делал он это для того, чтобы стать человеком в боксе. Головкин должен сделать то же самое.