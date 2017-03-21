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21 марта 2017, 10:51 | Бокс | Sports.kz

Казахстанский рэппер посвятил песню Головкину

Казахстанский рэп-исполнитель Куаныш Назаров (Ars Production) выпустил песню, посвященную отечественному боксеру Геннадию Головкину, сообщает Sports.kz.

Казахстанский <nobr>рэп-исполнитель</nobr> <span class=error>Куаныш</span> Назаров (Ars Production) выпустил песню посвященную отечественному боксеру Геннадию <span class=error>Головкину</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
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Клип на песню под названием «GGGерой» опубликован на Youtube-канале и странице рэппера в инстаграм.

«Для нас Геннадий Головкин — национальный GGGерой. Обычный парень из Майкудука пробился сам, своими стараниями и трудом. Последний бой вдохновил Куаныша Назарова на песню. Посвящаем ее лучшему боксеру!», — говорится в описании видео.

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