Казахстанский рэппер посвятил песню Головкину
Казахстанский
рэп-исполнитель Куаныш Назаров (Ars Production) выпустил песню, посвященную отечественному боксеру Геннадию Головкину, сообщает Sports.kz.
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Клип на песню под названием «GGGерой» опубликован на
«Для нас Геннадий Головкин — национальный GGGерой. Обычный парень из Майкудука пробился сам, своими стараниями и трудом. Последний бой вдохновил Куаныша Назарова на песню. Посвящаем ее лучшему боксеру!», — говорится в описании видео.
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