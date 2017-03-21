Казахстанский рэппер посвятил песню Головкину

Украинский боксер полусреднего веса Иван Голуб (13−0, 11 КО) рассказал о работе с тренером Дэниэла Джейкобса и о том, в каком настроении команда вернулась к трудовым будням после боя с казахстанцем Геннадием Головкиным (чемпионом мира по версиям WBC, WBA, IBF и IBO в среднем весе. — Ред.).