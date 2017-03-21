Росадо: Джейкобс расстроил. Он словно говорил Головкину: «Чувак, ты можешь меня ударить!»

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По словам Росадо, Джейкобс допустил большую ошибку, так как выказывал слишком много уважения GGG, не используя по максимуму свою силу удара, иначе мог бы выиграть бой.

«Это был близкий бой. Я думаю, Джейкобс сделал много хорошего, но удары Triple G постоянно достигали цели. Джейкобс боксировал хорошо, но, казалось, что он нервничал. Он, возможно, слишком боялся пропустить удар. Это не было лучшим представлением GGG. И бой мог пойти по-другому сценарию», — сказал Росадо.

По мнению боксера, Джейкобс нервничал в первых шести раундах. Во второй половине боя он выглядел лучше, но все равно бил не так часто, как должен был. Росадо считает, что в бою с GGG Дэнниэл изменил своему агрессивному стилю.

«Этот парень бьет так же сильно, как GGG. Но он забыл, что может бить. Дэнни выказывал слишком много уважения Головкину. Думаю, что нокдаун сыграл решающую роль. Дэнни забыл, что он мощный панчер. Меня расстроило его поведение. Это выглядело так, словно он говорил: «Чувак, ты можешь меня ударить!».

Напомним, что сразу после боя в ринге Головкин заявил, что если Джейкобс захочет реванша, то он даст ему шанс. Напомним, что 18 марта Головкин одержал победу над Джейкобсом со счетом 115−112, 115−112 и 114−113.

После боя появилась информация, что следующий поединок GGG пройдет 17 июня в Казахстане. Наиболее вероятным соперником называется Сондерс, так как владеет оставшимся титулом в среднем весе.