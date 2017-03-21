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21 марта 2017, 8:42 | Бокс | Sports.kz

Билли Джо Сондерс: Я стану для Головкина кошмаром в его же стране

Чемпион мира WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс согласен отправиться в Казахстан ради объединительного поединка с Геннадием Головкиным, сообщает Sports.kz.

Чемпион мира WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс согласен отправиться в Казахстан ради объединительного поединка с Геннадием <span class=error>Головкиным</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Головкин стареет, ему почти 35. Он показал, что является обычным человеком. Его бой мечты — это я. Однако, я не собираюсь быть для него доброй мечтой, скорее я стану для него ночным кошмаром в его же стране. Я приеду в Казахстан. Буду рад туда отправиться. Если он действительно хочет драться, пусть вышлет контракт. Я общался в твиттере с Томом Леффлером, он сказал, что контракты были готовы на прошлой неделе. Я даю вам слово, что хочу драться с ним через 11 недель. И я согласен провести этот поединок в Казахстане», — сказал Билли в интервью iFL.tv.

Ранее сообщалось, что бой Головкин — Сондерс может пройти в Астане в июне.

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Геннадий Головкин после победы над Джейкобсом: Я не чувствую себя смертным

Геннадий Головкин после победы над Джейкобсом: Я не чувствую себя смертным

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанец Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) комментируя свою победу над американцем Дэниэлом Джейкобсом (33−2, 29 КО), признался, что не чувствует себя смертным, сообщает NY Times.
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