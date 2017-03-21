Билли Джо Сондерс: Я стану для Головкина кошмаром в его же стране

«Головкин стареет, ему почти 35. Он показал, что является обычным человеком. Его бой мечты — это я. Однако, я не собираюсь быть для него доброй мечтой, скорее я стану для него ночным кошмаром в его же стране. Я приеду в Казахстан. Буду рад туда отправиться. Если он действительно хочет драться, пусть вышлет контракт. Я общался в твиттере с Томом Леффлером, он сказал, что контракты были готовы на прошлой неделе. Я даю вам слово, что хочу драться с ним через 11 недель. И я согласен провести этот поединок в Казахстане», — сказал Билли в интервью iFL.tv.

Ранее сообщалось, что бой Головкин — Сондерс может пройти в Астане в июне.