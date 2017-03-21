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21 марта 2017, 8:22 | Бокс | Vesti.kz

Геннадий Головкин после победы над Джейкобсом: Я не чувствую себя смертным

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанец Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) комментируя свою победу над американцем Дэниэлом Джейкобсом (33−2, 29 КО), признался, что не чувствует себя смертным, сообщает NY Times.

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«Это был тяжелый бой, он (Джейкобс — прим. ред.) очень хороший боец. Для меня это был один из самых тяжелых боев», — сказал Головкин.

«Я не чувствую себя смертным. Я чувствую себя чемпионом», — добавил GGG.

Стоит отметить, что сразу после боя в ринге Головкин заявил, что если Джейкобс захочет реванша, то он даст ему шанс. Напомним, что 18 марта Головкин одержал победу над Джейкобсом со счетом 115−112, 115−112 и 114−113.

После боя появилась информация, что следующий поединок GGG пройдет 17 июня в Казахстане. Наиболее вероятным соперником называется Сондерс, так как владеет оставшимся титулом в среднем весе.

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