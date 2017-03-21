Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29146719/
21 марта 2017, 8:17 | Бокс | Vesti.kz

Джейкобс о бое с Головкиным: Я доволен своим выступлением. Был бы рад, если бы мы повторили

Американский боксер Дэниэл Джейкобс заявил о том, что был бы рад повторить поединок с казахстанцем Геннадием Головкиным, сообщает vRINGe.com.

18 марта американец проиграл по очкам GGG. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Vesti.kz

«Я не уверен, что напрягало его больше всего: мощь или скорость рук, — рассказал Дэниэл. — Но порой я просто налегке по нему попадал джебом, особенно когда был в левше. Порой он вообще не мог меня найти ударами. Я не в курсе, посчитали ли судьи, что он выбрасывал более тяжелые удары или что вообще… Но, в конце концов, я доволен своим выступлением. Был бы рад, если бы мы повторили».

Кто будет следующим соперником, американец сейчас не может сказать даже приблизительно.

«Кто там поджидает? Понятия не имею. У меня для этих дел есть команда, я им доверяю. Но, знаете, я уверен, что могу быть лучшим средневесом. Я на самом деле ощущаю себя победителем. А что важнее всего — я завоевал фанов, и это может помочь заполучить реванш. А случится это завтра или через год — не суть как важно», — заявил Джейкобс.

Стоит отметить, что сразу после боя в ринге Головкин заявил, что если Джейкобс захочет реванша, то он даст ему шанс. Напомним, что 18 марта Головкин одержал победу над Джейкобсом со счетом 115−112, 115−112 и 114−113.

После боя появилась информация, что следующий поединок GGG пройдет 17 июня в Казахстане. Наиболее вероятным соперником называется Сондерс, так как владеет оставшимся титулом в среднем весе.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Геннадий Головкин после победы над Джейкобсом: Я не чувствую себя смертным

Геннадий Головкин после победы над Джейкобсом: Я не чувствую себя смертным

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанец Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) комментируя свою победу над американцем Дэниэлом Джейкобсом (33−2, 29 КО), признался, что не чувствует себя смертным, сообщает NY Times.
Еще 7 новостей  Все новости
21 марта

Джейкобс расстроил. Он словно говорил Головкину: "Чувак, ты можешь меня ударить!" - Росадо

Опрос: Кто будет следующим соперником Геннадия Головкина?

"Ордабасы" вошел бы в пятерку самых возрастных футбольных клубов Европы