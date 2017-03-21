Джейкобс о бое с Головкиным: Я доволен своим выступлением. Был бы рад, если бы мы повторили

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«Я не уверен, что напрягало его больше всего: мощь или скорость рук, — рассказал Дэниэл. — Но порой я просто налегке по нему попадал джебом, особенно когда был в левше. Порой он вообще не мог меня найти ударами. Я не в курсе, посчитали ли судьи, что он выбрасывал более тяжелые удары или что вообще… Но, в конце концов, я доволен своим выступлением. Был бы рад, если бы мы повторили».

Кто будет следующим соперником, американец сейчас не может сказать даже приблизительно.

«Кто там поджидает? Понятия не имею. У меня для этих дел есть команда, я им доверяю. Но, знаете, я уверен, что могу быть лучшим средневесом. Я на самом деле ощущаю себя победителем. А что важнее всего — я завоевал фанов, и это может помочь заполучить реванш. А случится это завтра или через год — не суть как важно», — заявил Джейкобс.

Стоит отметить, что сразу после боя в ринге Головкин заявил, что если Джейкобс захочет реванша, то он даст ему шанс. Напомним, что 18 марта Головкин одержал победу над Джейкобсом со счетом 115−112, 115−112 и 114−113.

После боя появилась информация, что следующий поединок GGG пройдет 17 июня в Казахстане. Наиболее вероятным соперником называется Сондерс, так как владеет оставшимся титулом в среднем весе.