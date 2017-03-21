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https://sport.mail.ru/news/boxing/29146593/
21 марта 2017, 8:15 | Бокс | Vesti.kz

Билли Джо Сондерс: Головкин никогда не встречался с таким хитрым бойцом, как я

Чемпион WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс заявил, что готов встретиться с обладателем титулов WBA (Super), WBC, IBF и IBO в этом же весе казахстанцем Геннадием Головкиным, так как считает, что выше классом, чем его бывший соперник американец Дэниэл Джейкобс, сообщает Аllboxing.ru.

По словам британца когда он в форме он выше классом чем Дэниэл Джейкобс. Увеличить
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«Головкин силен, но “боксер всегда побьет панчера”, и он никогда не встречался с таким хитрым бойцом, как я, — отметил Сондерс. — Джейкобс дал ему настоящий бой, но он не моем уровне, когда я в форме».

Напомним, что 18 марта Головкин одержал победу над Джейкобсом со счетом 115−112, 115−112 и 114−113. Полное видео боя можно посмотреть здесь.

После боя появилась информация, что следующий поединок GGG пройдет 17 июня в Казахстане. Наиболее вероятным соперником называется Сондерс, так как владеет оставшимся титулом в среднем весе.

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Новости Бокса

Геннадий Головкин после победы над Джейкобсом: Я не чувствую себя смертным

Геннадий Головкин после победы над Джейкобсом: Я не чувствую себя смертным

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанец Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) комментируя свою победу над американцем Дэниэлом Джейкобсом (33−2, 29 КО), признался, что не чувствует себя смертным, сообщает NY Times.
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21 марта

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