Билли Джо Сондерс: Головкин никогда не встречался с таким хитрым бойцом, как я

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«Головкин силен, но “боксер всегда побьет панчера”, и он никогда не встречался с таким хитрым бойцом, как я, — отметил Сондерс. — Джейкобс дал ему настоящий бой, но он не моем уровне, когда я в форме».

Напомним, что 18 марта Головкин одержал победу над Джейкобсом со счетом 115−112, 115−112 и 114−113. Полное видео боя можно посмотреть здесь.

После боя появилась информация, что следующий поединок GGG пройдет 17 июня в Казахстане. Наиболее вероятным соперником называется Сондерс, так как владеет оставшимся титулом в среднем весе.