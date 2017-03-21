Билли Джо Сондерс: Головкин никогда не встречался с таким хитрым бойцом, как я
Чемпион WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс заявил, что готов встретиться с обладателем титулов WBA (Super), WBC, IBF и IBO в этом же весе казахстанцем Геннадием Головкиным, так как считает, что выше классом, чем его бывший соперник американец Дэниэл Джейкобс, сообщает Аllboxing.ru.
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«Головкин силен, но “боксер всегда побьет панчера”, и он никогда не встречался с таким хитрым бойцом, как я, — отметил Сондерс. — Джейкобс дал ему настоящий бой, но он не моем уровне, когда я в форме».
Напомним, что 18 марта Головкин одержал победу над Джейкобсом со счетом 115−112, 115−112 и 114−113. Полное видео боя можно посмотреть здесь.
После боя появилась информация, что следующий поединок GGG пройдет 17 июня в Казахстане. Наиболее вероятным соперником называется Сондерс, так как владеет оставшимся титулом в среднем весе.
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