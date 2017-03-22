Безвластие. Как мировой бокс внезапно остался без первого лица

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1. Роман Гонсалес (Никарагуа).

2. Андре Уорд (США).

3. Сергей Ковалев (Россия).

4. Геннадий Головкин (Казахстан).

5. Теренс Кроуфорд (США).

6. Василий Ломаченко (Украина).

7. Гильермо Ригондо (Куба).

8. Сауль Альварес (Мексика).

Так выглядит список лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии журнала The Ring. Данный перечень не был обновлен после завершения двух супербоев в Нью-Йорке, состоявшихся в прошедшее воскресенье. И это неудивительно: редакции издания, некогда именовавшегося Библией Бокса, предстоит сделать очень непростой выбор.

Вероятно, оптимальным вариантом для североамериканских журналистов будет прочерк на первой строчке рейтинга, а может быть — жирный знак вопроса. Ни один из вышеуказанных бойцов в данный момент не может считаться безоговорочным лидером.

Почему не Гонсалес?

Вопрос риторический. 29-летний «Чоколатито», наконец, проиграл. Его обидчиком, по мнению судей, стал таец Срисакет Сор Рунгвисаи.

За последнее время Роман испытал немало потрясений. В ноябре прошлого года ушел из жизни его многолетний наставник Арнульфо Обандо. Именно он сделал из Гонсалеса великого чемпиона — настоящего гуру многоударных комбинаций. Тренировочным процессом Романа перед боем с Рунгвисаи руководил специалист по физподготовке, а де-факто никарагуанец был предоставлен самому себе.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/Deportes13?src=hash">#Deportes13</a><br>El boxeo nacional está de luto. Fallece Arnulfo Obando, el entrenador de <a href="https://twitter.com/chocolatitobox">@chocolatitobox</a>.<br>Los detalles -><a href="https://t.co/Cfa9w8TwuF">https://t.co/Cfa9w8TwuF</a> <a href="https://t.co/3jJ1kxqV7O">pic.twitter.com/3jJ1kxqV7O</a></p>— Viva Nicaragua (@VivaNicaragua13) <a href="https://twitter.com/VivaNicaragua13/status/796771219487997956">10 ноября 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Уже на ринге в «Мэдисон Сквер Гарден» выяснилось, что «Чоколатито» все же совершил ошибку, решившись покорить четвертую по счету весовую категорию. В концовках сразу нескольких раундов Гонсалес устраивал свой фирменный спурт — он обрушивал на голову Срисакета бронебойные удары, которые раз за разом приходились в цель. Та болталась вверх-вниз, из стороны в сторону, но каким-то образом Рунгвисаи умудрялся оставаться на ногах. Более того, он даже не выглядел особо потрясенным. Этот соперник оказался даже не слишком стойким, а банально слишком крупным для того, чтобы Гонсалес мог его нокаутировать.

Да, уже в первом раунде Роман побывал в нокдауне. Почти весь бой ему пришлось провести с двумя опасными рассечениями: голова тайца не только стоически переносила чудовищную бомбардировку, но и постоянно участвовала в атакующих действиях, что запрещено правилами. Половину лица чемпиона то и дело заливала кровь… В конечном итоге, терпение рефери Стива Уиллиса лопнуло, и он снял с претендента одно очко за постоянное стремление бодаться.

Но Гонсалес этот поединок никак не проиграл. В тяжелейшей борьбе, но он его выиграл — и найти иное мнение на просторах интернета нелегко. Но арбитры вынесли свой вердикт (112:114, 112:114, 113:113) — и мы вынуждены его принять.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Chocolatito's Manager Wants Immediate Rematch After 'Robbery' <a href="https://t.co/dJy6IOlPP4">https://t.co/dJy6IOlPP4</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/boxing?src=hash">#boxing</a> <a href="https://t.co/wEFZTGs1YA">pic.twitter.com/wEFZTGs1YA</a></p>— BoxingScene.com (@boxingscene) <a href="https://twitter.com/boxingscene/status/843915844140769280">20 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Во все времена The Ring понижал боксеров в своем рейтинге Pound-4-Pound после поражений, даже если они были неоднозначными или даже скандальными. И в этом есть своя логика.

Почему не Головкин?

Ради кого или ради чего «сливали» Романа Гонсалеса?

Мы уже писали о том, что маленький никарагуанец — не самая подходящая фигура для общепризнанного лидерства в мировом боксе по целому ряду причин. «Чоколатито» — очень зрелищный, смелый, харизматичный и мастеровитый боец с великолепным послужным списком, но в США из него не сделать звезду, которая сама по себе могла бы собирать зала и стадионы, генерировать тысячи просмотров по системе PPV.

Теперь представьте себе ситуацию: Роман, предоставивший судьям лазейку для произвола, формально получает первое в карьере поражение. А несколько минут спустя на тот же ринг выходит безоговорочный лидер дивизиона средневесов Геннадий Головкин, который эффектно расправляется с Дэниелом Джейкобсом, снова подтверждая свою устрашающую репутацию… Вуаля! Встречаем нового лидера?

Увы, панчер из Казахстана не порадовал зрителей ожидаемым нокаутом. Он выиграл этот напряженный бой по очкам, с микроскопическим перевесом. Да и тот увидели далеко не все. Более того, американец был явно лучше в концовке поединка, которая традиционно запоминается лучше, чем начало.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Jacobs Knows It's Not Next, But Wants Eventual Golovkin Rematch <a href="https://t.co/DmnJbH6m7Y">https://t.co/DmnJbH6m7Y</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/boxing?src=hash">#boxing</a> <a href="https://t.co/STvtRWb7iH">pic.twitter.com/STvtRWb7iH</a></p>— BoxingScene.com (@boxingscene) <a href="https://twitter.com/boxingscene/status/843899465282985984">20 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

На реванш надеется и Дэниел Джейкобс

Для «раскрутки» Triple G в Соединенных Штатах за последние годы было сделано немало. И результат налицо: добрая половина аудитории «Мэдисон Сквер Гарден» 19 марта поддерживала Головкина, а не уроженца Бруклина Джейкобса. Но объявлять Геннадия лучшим боксером мира после такого боя и такой победы было бы слишком большим авансом и явным перебором.

Почему не Уорд?

Руководствуясь формальной логикой, рейтинг P4P после поражения номера один вполне мог бы возглавить актуальный номер два — чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям Андре Уорд.

Победитель турнира Super Six в суперсреднем весе, последний американский олимпийский чемпион, боец необычайно умный, техничный, опытный и заслуженный.

Но здесь мы наталкиваемся на очевидное возражение: победа «Сына Божьего» Андре над Сергеем Ковалевым убедила далеко не всех. Даже за океаном многие считают, что российский боксер ноябрьский поединок не проиграл, и он как минимум заслуживает права на реванш, возможность которого была прописана в контракте.

Вполне возможно, что этот бой все же состоится в июне, но пока компания Roc Nations, представляющая интересы Уорда, явно не форсирует переговорный процесс.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">A sneak peek at Ep. 2 <a href="https://twitter.com/hashtag/CSNFights?src=hash">#CSNFights</a> <a href="https://twitter.com/andreward">@andreward</a> <a href="https://twitter.com/GilbertMelendez">@GilbertMelendez</a> <a href="https://twitter.com/NateDiaz209">@NateDiaz209</a> <br><br>Look for it TOMORROW on <a href="https://t.co/80Re2UVLMD">https://t.co/80Re2UVLMD</a> <a href="https://twitter.com/CSNAuthentic">@CSNAuthentic</a> <a href="https://t.co/BJhCPDz22k">pic.twitter.com/BJhCPDz22k</a></p>— CSN Fights (@CSNFights) <a href="https://twitter.com/CSNFights/status/838896251517059073">6 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Почему не Ковалев?

Едва ли Сергей когда-либо признает правоту судей, отдавших в бою с ним победу Андре с одинаковым счетом 114:113. Но куда больше в произошедшем Ковалев винит самого себя. Просчеты тренерского штаба, слишком долгое пребывание в горах накануне поединка: все это привело к тому, что «Крашеру» не хватило сил и выносливости на вторую половину боя.

Как выразился сам боксер, на автомобиле, в котором он ехал, внезапно спустили шины. И произошло это уже в 5−6 раундах. Та же проблема настигла Ковалева и в предыдущем поединке с Айзеком Чилембой, который состоялся 11 июля прошлого года в Екатеринбурге. Конечно, тогда его соперник был не чета Андре Уорду, и все закончилось благополучно.

Допустимо ли претендовать на звание номера один в Pound-4-Pound после поражения, проведя за несколько месяцев два, возможно, худших для себя боя в профессиональной карьере?

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Very great to meet with Evander Holyfield in New York??<br> <a href="https://twitter.com/hashtag/champion?src=hash">#champion</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/krusher?src=hash">#krusher</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/kovalboxer?src=hash">#kovalboxer</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/shopkrusher?src=hash">#shopkrusher</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/kovalboxer?src=hash">#kovalboxer</a> <a href="https://t.co/0ajeymXfQL">pic.twitter.com/0ajeymXfQL</a></p>— Sergey Kovalev (@KrusherKovalev) <a href="https://twitter.com/KrusherKovalev/status/842880510422630400">17 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Нельзя считать крепкими и позиции второй четверки. Теренс Кроуфорд был признан лучшим боксером 2016 года по версии «Советского спорта», но для головокружительного прыжка на самую вершину рейтинга ему нужна хотя бы одна победа над бойцом с мировым именем.

Двукратный олимпийский чемпион Василий Ломаченко, несомненно, идет в гору, но можно ли назвать сильнейшим в мире человека, одержавшего лишь 7 побед на профессиональном ринге и пока не взявшего реванш за единственное поражение?

Кубинский гений защиты и контратаки Гильермо Ригондо за последние три года только три поединка, и ни один из его соперников не относился к признанной элите. Едва ли предвзятое отношение к уже возрастному бойцу в Соединенных Штатах может измениться.

Наконец, карьеру рыжеволосого мексиканца Сауля Альвареса продолжает отягощать шлейф отказа от чемпионского пояса WBC в среднем весе. И, соответственно, от боя с Геннадием Головкиным. 6 мая в Лас-Вегасе он сразится с соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим, но даже уверенная победа не реабилитирует Канело в глазах фанатов, ведь от него ждали совсем другого.

В сложившейся кризисной ситуации боксерские функционеры охотно стряхнули бы пыль с недавних хедлайнеров — людей, которые еще недавно олицетворяли собой этот спорт и делали кассу. Но и здесь выхода из положения не видно: Мэнни Пакьяо никак не может определиться с кандидатурой следующего оппонента, а 40-летний Флойд Мэйвезер готов вернуться на ринг только ради большого шоу имени Конора Макгрегора.