Джейкобс объяснил, почему отказался от повторного взвешивания перед боем с Головкиным

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«Я хотел остаться гидратированным. Я действительно был очень сконцентрирован на предстоящем бое и не хотел просыпаться так рано», — приводит слова Джейкобса журналист NetsDaily.com Брайан Фонсека.



Ранее Джейкобс сообщил, что его вес непосредственно перед выходом на ринг составил около 175 фунтов (79,37 килограмма). На финальном же взвешивании накануне боя американец весил 159,8 фунта (72,48 кг).



На пресс-конференции после боя Головкин прокомментировал отказ Джейкобса от повторного взвешивания: «Это его личное дело. Я — за чистый спорт».