Джейкобс объяснил, почему отказался от повторного взвешивания перед боем с Головкиным
Американский боксер Дэниэл Джейкобс (32−2, 29 КО) прокомментировал свой отказ от повторного взвешивания перед боем с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
© AP 2017
«Я хотел остаться гидратированным. Я действительно был очень сконцентрирован на предстоящем бое и не хотел просыпаться так рано», — приводит слова Джейкобса журналист NetsDaily.com Брайан Фонсека.
Ранее Джейкобс сообщил, что его вес непосредственно перед выходом на ринг составил около 175 фунтов (79,37 килограмма). На финальном же взвешивании накануне боя американец весил 159,8 фунта (72,48 кг).
На
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter