Геннадий Головкин: Я очень зол и хочу боя с Альваресом

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«Конечно, я готов. Я голоден и хочу этого боя. Я очень зол для этого поединка. Я словно зверь», — приводит слова Головкина Boxing News 24.



Предполагается, что Головкин и Альварес могут сразиться в сентябре текущего года. В мае мексиканцу предстоит бой с Хулио Сезаром Чавесом-младшим. Головкин рассчитывает вернуться на ринг в июне.