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20 марта 2017, 22:28 | Бокс | Sports.kz

Геннадий Головкин: Я очень зол и хочу боя с Альваресом

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA/WBC/IBF Геннадий Головкин заявил, что зол на чемпиона WBO в первом среднем весе Сауля Альвареса и хочет боя с ним.

Эпизод поединка боксеров Геннадия Головкина и Дэниела Джейкобса. Увеличить
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© AP 2017

«Конечно, я готов. Я голоден и хочу этого боя. Я очень зол для этого поединка. Я словно зверь», — приводит слова Головкина Boxing News 24.

Предполагается, что Головкин и Альварес могут сразиться в сентябре текущего года. В мае мексиканцу предстоит бой с Хулио Сезаром Чавесом-младшим. Головкин рассчитывает вернуться на ринг в июне.

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