Геннадий Головкин: Я очень зол и хочу боя с Альваресом
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA/WBC/IBF Геннадий Головкин заявил, что зол на чемпиона WBO в первом среднем весе Сауля Альвареса и хочет боя с ним.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
© AP 2017
«Конечно, я готов. Я голоден и хочу этого боя. Я очень зол для этого поединка. Я словно зверь», — приводит слова Головкина Boxing News 24.
Предполагается, что Головкин и Альварес могут сразиться в сентябре текущего года. В мае мексиканцу предстоит бой с Хулио Сезаром
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter