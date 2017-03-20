Урок Джейкобса для GGG. Колонка Хрюнова

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Это был один из самых тяжелый боев Геннадия Головкина.

Когда я делал прогноз на бой, предсказал победу Джейкобса — было какое-то дурное предчувствие, которое отчасти сбылось. Да, победу отдали Геннадию, однако не было триумфа, которого все ждали.

Я болел за Головкина, но насчитал ничью. Мы видели бой Ковалева против Андре Уорда — Сергей смотрелся гораздо убедительнее, но руку подняли сопернику. Здесь, в бою Головкина и Джейкобса, сказался фактор его менеджмента и работа промоутера, а также позиция Головкина на американском рынке.

Бой-реванш этих соперников был бы интересен. Поединок показывали по платному телевидению, про него сейчас говорит вся Америка, поддерживая Джейкобса. Все это формирует аудиторию, которая и принимает решение, быть или не быть реваншу.

Хотел бы обратить внимание на один очень серьезный фактор — Джейкобс отказался принимать правила IBF, которые предусматривают взвешивание в день боя. Это говорит о том, что он набрал массу выше лимита, который устанавливает организация — не более 10 процентов. Масса Джейкобса, похоже, была более 80 килограммов в день боя, когда Головкин весил 77 килограммов. И это почти ключевой момент поединка — ударной мощи казаха против боксера, который весил значительно больше, просто не хватало.

Но дело не только в том, что в поздних раундах Головкин устал. Джейкобс приготовил именно то, что было очень неудобно сопернику. Он все время сокращал расстояние, не давая Геннадию работать на привычной ему дистанции. Когда бой пошел не по его плану, Головкин просто не смог к этому приспособиться. Похоже, Джейкобс проделал серьезную домашнюю работу. Хочется похвалить спортсмена, которому в 2011 году диагностировали рак практически безо всяких шансов. Он сумел вылечиться и вернуться в бокс.

Он очень хорошо показал, как надо действовать с GGG. Головкину впервые в карьере пришлось преодолевать себя — есть такой фактор, когда у тебя не получается то, что ты привык делать. Джейкобс преподнес ему этот урок. К тому же, он из тех соперников, кто простоял с ним все 12 раундов. Обычно бои Геннадия идут по другому сценарию и заканчиваются гораздо быстрее.

Свое единственное поражение до этого Джейкобс потерпел от Дмитрия Пирога техническим нокаутом? Это был 2010 год. Конечно, американец был тогда еще менее опытен, в другом функциональном состоянии и с другой командой. Но если бы была машина времени, я бы с удовольствием посмотрел бой Дмитрия Пирога против Геннадия Головкина. Этот бой нужно было бы делать на футбольном стадионе — мы бы засмотрелись!

Возвращаясь к бою с Джейкобсом, хотел бы отметить, что дополнительно сказалась на Головкине и большая ответственность — у него уже запланирован следующий бой в июне. Уверен, что это будет бой с Билли Джо Сондерсом — в его руках последний титул, которого не хватает GGG, это будет большой праздник для Казахстана. Я себе уже забронировал авиабилеты на эти даты.

Любая критика пойдет сейчас на пользу Головкину. Этот поединок должен стать поводом что-то пересмотреть для Головкина. Нужно с большей ответственностью отнестись к следующему бою, тем более, что он уже точно пройдет в Казахстане. Домашняя победа должна будет выглядеть более убедительной — Сондерс достаточно опытный боксер, Геннадию будет нелегко. Ему надо посмотреть на самого себя по-другому, понять, что к нему уже начали готовиться. Предыдущий Головкин, который выглядел для всех монстром, уже сейчас стал читаем.

Что касается разговоров о супербое с Саулем Альваресом, думаю, что быстрее состоится бой Альвареса с Джейкобсом. В глазах американцев Джейкобс не проиграл, а потому его поединок будет весьма привлекательным для платного телевидения. Для встречи Головкина и Альвареса сейчас не лучшее время. Вот какой сценарий вижу я: в мае мексиканец без труда одолеет Чавеса-младшего, и тут же ждите новостей, что переговоры начаты и стороны пришли к согласию о бое Альварес — Джейкобс.

Владимир ХРЮНОВ — известный российский промоутер