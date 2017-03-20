Абель Санчес: Джейкобс — второй лучший средневес в мире
Абель Санчес, тренер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA/WBC/IBF Геннадия Головкина, признал свою неправоту в прогнозах на бой казахстанца с Дэнни Джейкобсом. Ранее Санчес уверял, что Джейкобс не достоит до конца боя.
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«Дэнни сопротивлялся лучше, чем я думал. Он явно второй лучший средневес в мире», — приводит слова Санчеса Boxing Scene.
18 марта Головкин одолел Джейкобса единогласным решением судей, с которым сам американец не согласился.
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