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20 марта 2017, 19:57 | Бокс | Sports.kz

Абель Санчес: Джейкобс — второй лучший средневес в мире

Абель Санчес, тренер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA/WBC/IBF Геннадия Головкина, признал свою неправоту в прогнозах на бой казахстанца с Дэнни Джейкобсом. Ранее Санчес уверял, что Джейкобс не достоит до конца боя.

<span class=error>Абель</span> <span class=error>Санчес</span> тренер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA/WBC/IBF Геннадия <span class=error>Головкина</span> признал свою неправоту в прогнозах на бой <span class=error>казахстанца</span> с <span class=error>Дэнни</span> Джейкобсом. Ранее <span class=error>Санчес</span> уверял что Джейкобс не достоит до конца боя. Увеличить
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«Дэнни сопротивлялся лучше, чем я думал. Он явно второй лучший средневес в мире», — приводит слова Санчеса Boxing Scene.

18 марта Головкин одолел Джейкобса единогласным решением судей, с которым сам американец не согласился.

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