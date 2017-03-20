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20 марта 2017, 18:19 | Бокс | Sports.kz

Дэниел Джейкобс: Мне не давали шансов, а я заработал минимум ничью в бою с Головкиным

Американский средневес Дэниел Джейкобс считает, что показал свою силу в бою с чемпионом мира WBA/WBC/IBF Геннадием Головкиным, несмотря на поражение судейским решением.

Американский <span class=error>средневес</span> <span class=error>Дэниел</span> Джейкобс считает что показал свою силу в бою с чемпионом мира WBA/WBC/IBF Геннадием <span class=error>Головкиным</span> несмотря на поражение судейским решением. Увеличить
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«Думаю, я многих шокировал. Перед боем я был андердогом без шансов. Но я показал себя и на что я способен. Я вышел и отдал всё, что мог. Показал настоящую закалку. Победа досталась не мне, хоть я и чувствовал, что выиграл. Уверен, что должна была быть как минимум ничья. Но я рад, что выиграли фанаты — бой точно был нескучный», — приводит слова Джейкобса Boxing Scene.

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