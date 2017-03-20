Дэниел Джейкобс: Мне не давали шансов, а я заработал минимум ничью в бою с Головкиным

«Думаю, я многих шокировал. Перед боем я был андердогом без шансов. Но я показал себя и на что я способен. Я вышел и отдал всё, что мог. Показал настоящую закалку. Победа досталась не мне, хоть я и чувствовал, что выиграл. Уверен, что должна была быть как минимум ничья. Но я рад, что выиграли фанаты — бой точно был нескучный», — приводит слова Джейкобса Boxing Scene.