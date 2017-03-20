Кравцов: Боксер Бутаев 5 апреля в Москве встретится с Пайозовым из Узбекистана

Бутаев провел на профессиональном ринге четыре боя и одержал четыре победы, трижды нокаутировав своих соперников. Все поединки проходили в США. На любительском ринге 23-летний спортсмен в 2014 году стал чемпионом России, а в 2013 году — победителем Универсиады в Казани.

«Соперником Раджаба Бутаева в бою, который пройдет 5 апреля, будет боксер из Узбекистана (Бахром) Пайозов, — сказал в телефонном разговоре Кравцов. — Это будет рейтинговый восьмираундовый бой. В рамках вечера бокса также состоится поединок российского супертяжеловеса Руслана Шамалова, он встретится с украинским боксером Александром Нестеренко. Планируется, что это будет шестираундовый или четырехраундовый поединок».

«Защита Раджабом титула чемпиона Северной Америки по версии NABF планируется в мае, бой пройдет в США», — добавил собеседник агентства.