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https://sport.mail.ru/news/boxing/29141978/
20 марта 2017, 17:39 | Бокс | Sports.kz

Промоутер Головкина рассказал о нокдауне Джейкобса

Промоутер казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) Том Леффлер прокомментировал четвертый раунд его боя с Дэниэлом Джейкобсом (32−2, 29 КО), когда американец оказался в нокдауне, сообщает Sports.kz.

Промоутер казахстанского боксера Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 КО) Том <span class=error>Леффлер</span> прокомментировал четвертый раунд его боя с <span class=error>Дэниэлом</span> Джейкобсом (32−2 29 КО) когда американец оказался в нокдауне сообщает Sports.kz. Увеличить
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 — Геннадий повалил его, но, можно сказать, Дэнни не пострадал от того панча, — приводит слова Леффлера Boxingscene.com.

Отметим, что даже несмотря на нокдаун, Джейкобс сумел не только продолжить бой, но и выровнять ход поединка. В итоге Головкин одержал победу лишь решением судей.

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