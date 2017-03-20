Промоутер Головкина рассказал о нокдауне Джейкобса
Промоутер казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) Том Леффлер прокомментировал четвертый раунд его боя с Дэниэлом Джейкобсом (32−2, 29 КО), когда американец оказался в нокдауне, сообщает Sports.kz.
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— Геннадий повалил его, но, можно сказать, Дэнни не пострадал от того панча, — приводит слова Леффлера Boxingscene.com.
Отметим, что даже несмотря на нокдаун, Джейкобс сумел не только продолжить бой, но и выровнять ход поединка. В итоге Головкин одержал победу лишь решением судей.
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