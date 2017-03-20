Головкина включили в число семи человек, благодаря которым бокс еще жив

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В него включены боксеры, за которыми интересно следить не только на ринге, но и за его пределами. Издание отмечает, что разговоры о смерти бокса уже идут с середины прошлого века.

В список попали казахстанец Геннадий Головкин, американцы Флойд Мейвезер, Теренс Кроуфорд, Майки Гарсия, британец Тайсон Фьюри, украинец Василий Ломаченко и россиянин Сергей Ковалев. Все они, за исключением Мейвезера, являются действующим боксерами.

«Улыбчивый нокаутер (33 досрочных победы в 37 боях) и гордость Казахстана, — пишет о Головкине Sports.ru. — Ценим каналом HBO не меньше, чем карлик из “Игры Престолов” и обладательница самой красивой задницы в мире Эмилия Кларк. GGG перебил многих боксеров, но больше всего хочется увидеть его бои против больших имен. Таких, как Сауль Альварес, Крис Юбенк-младший и кто-то из чемпионов потяжелее».