Комментатор HBO считает, что Головкин стареет

— Такое иногда случается с доминирующими нокаутерами вроде GGG. Просто впервые в своей карьере он встретился с хорошим бойцом, который на пике. Головкин знал, что это может произойти. Возможно, его уже настигает возраст — он стал более уязвим. Не будем забывать, что ему скоро 35, и он уже не мальчик. Впрочем, посмотрим, что будет дальше. Надеюсь, мы узнаем это после боя Канело — Чавес, однако пример Головкина и Чоколатито уже показал, что гарантий победы мексиканца нет — Чавес крупный, сильный и мотивированный боец, — отметил Келлерман.



Напомним, Головкин победил Джейкобса единогласным решением судей. Этот бой стал первым 12-раундовым поединком в карьере Геннадия.