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20 марта 2017, 14:19 | Бокс | Sports.kz

Комментатор HBO считает, что Головкин стареет

Одной из проблем Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) в его бою с Дэниэлом Джейкобсом (32−2, 29 КО) комментатор телеканала HBO Макс Келлерман назвал возраст казахстанского боксера, сообщает Sports.kz со ссылкой на Boxingnews24.com.

Одной из проблем Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 КО) в его бою с <span class=error>Дэниэлом</span> Джейкобсом (32−2 29 КО) комментатор телеканала HBO Макс Келлерман назвал возраст казахстанского боксера сообщает Sports.kz со ссылкой на Boxingnews24.com. Увеличить
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 — Такое иногда случается с доминирующими нокаутерами вроде GGG. Просто впервые в своей карьере он встретился с хорошим бойцом, который на пике. Головкин знал, что это может произойти. Возможно, его уже настигает возраст — он стал более уязвим. Не будем забывать, что ему скоро 35, и он уже не мальчик. Впрочем, посмотрим, что будет дальше. Надеюсь, мы узнаем это после боя Канело — Чавес, однако пример Головкина и Чоколатито уже показал, что гарантий победы мексиканца нет — Чавес крупный, сильный и мотивированный боец, — отметил Келлерман.

Напомним, Головкин победил Джейкобса единогласным решением судей. Этот бой стал первым 12-раундовым поединком в карьере Геннадия.

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