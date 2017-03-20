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https://sport.mail.ru/news/boxing/29138098/
20 марта 2017, 13:17 | Бокс | Чемпионат.com

Хэй: Моя цель остаётся прежней — вновь стать чемпионом мира

Британский супертяжеловес Дэвид Хэй не отказывается от цели вернуть себе титул чемпиона мира.

На данный момент британец восстанавливается от травмы ахиллова сухожилия, которую получил в поединке с Тони Беллью.

«Бокс — это тяжёлый способ заработать на жизнь. Но некоторые из нас рождаются для этого, и я уверен, что я один из таких… Моя миссия не изменилась — стать чемпионом мира. После стольких достижений в моей карьере было много знаков вопроса относительно того, действительно ли я хочу продолжать боксировать. Думаю, я доказал людям, что всё ещё остаюсь бойцом и воином, что хочу продолжать.

Я доволен тем, как прошла моя операция, доволен физиотерапией и тем, что говорят врачи относительно моей травмы и восстановления. Когда я восстановлюсь к концу года, думаю, что буду лучше, чем в моём последнем бою против Беллью», — цитирует Хэя Sky Sports.
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