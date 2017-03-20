На данный момент британец восстанавливается от травмы ахиллова сухожилия, которую получил в поединке с Тони Беллью.



«Бокс — это тяжёлый способ заработать на жизнь. Но некоторые из нас рождаются для этого, и я уверен, что я один из таких… Моя миссия не изменилась — стать чемпионом мира. После стольких достижений в моей карьере было много знаков вопроса относительно того, действительно ли я хочу продолжать боксировать. Думаю, я доказал людям, что всё ещё остаюсь бойцом и воином, что хочу продолжать.



Я доволен тем, как прошла моя операция, доволен физиотерапией и тем, что говорят врачи относительно моей травмы и восстановления. Когда я восстановлюсь к концу года, думаю, что буду лучше, чем в моём последнем бою против Беллью», — цитирует Хэя Sky Sports.