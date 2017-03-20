Бахтияр Эюбов: Я мог закончить бой с Венегасом раньше, но решил устроить маленькое шоу

— Бой был отличный, все шесть раундов — как мы и рассчитывали, мы настраивались на шесть раундов. За нокаутом мы не гнались, но если был бы нокаут, конечно, было бы прекрасно. Но у меня был длительный перерыв — семь месяцев, я должен был восстановиться, прийти в себя, почувствовать, ринг, соперника. Я мог закончить бой во втором раунде, но я отбоксировал все шесть, потому что это нужно мне для следующих соперников. Я вообще не чувствовал, как соперник меня бил, поэтому устроил такое маленькое шоу — голову подставлял, работал в манере Джо Фрейзера, олдскул.



После боя был маленький перерыв, я отдыхал, неделю восстанавливался. С завтрашнего дня я снова начинаю тренировки, буду усердно работать — два раза в день, поговорим с тренерами, менеджерами — обсудим предстоящий бой, в каких числах, — сказал Эюбов.