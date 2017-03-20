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https://sport.mail.ru/news/boxing/29137349/
20 марта 2017, 12:29 | Бокс | Sports.kz

Бахтияр Эюбов: Я мог закончить бой с Венегасом раньше, но решил устроить маленькое шоу

Казахстанский боксер Бахтияр Эюбов (12−0, 10 КО) в интервью Brighton Beach News рассказал о своем последнем бое против американца Гилберта Венегаса (15−27, 8 КО), который состоялся 10 марта в Детройте, сообщает Sports.kz.

Казахстанский боксер Бахтияр <span class=error>Эюбов</span> (12−0 10 КО) в интервью Brighton Beach <span class=error>News</span> рассказал о своем последнем бое против американца <span class=error>Гилберта</span> <span class=error>Венегаса</span> (15−27 8 КО) который состоялся 10 марта в Детройте сообщает Sports.kz. Увеличить
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 — Бой был отличный, все шесть раундов — как мы и рассчитывали, мы настраивались на шесть раундов. За нокаутом мы не гнались, но если был бы нокаут, конечно, было бы прекрасно. Но у меня был длительный перерыв — семь месяцев, я должен был восстановиться, прийти в себя, почувствовать, ринг, соперника. Я мог закончить бой во втором раунде, но я отбоксировал все шесть, потому что это нужно мне для следующих соперников. Я вообще не чувствовал, как соперник меня бил, поэтому устроил такое маленькое шоу — голову подставлял, работал в манере Джо Фрейзера, олдскул.

После боя был маленький перерыв, я отдыхал, неделю восстанавливался. С завтрашнего дня я снова начинаю тренировки, буду усердно работать — два раза в день, поговорим с тренерами, менеджерами — обсудим предстоящий бой, в каких числах, — сказал Эюбов.

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