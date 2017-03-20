У Ербосынулы сменился следующий соперник
23 марта в
Нью-Йорке (США) перспективный казахстанский боксер Айдос Ербосынулы проведет свой пятый поединок на профессиональном ринге. Изначально, противником казахстанца должен был стать местный боксер Майкл Митчелл (4−7−2, 1КО), который выбыл из боя по неясным причинам, сообщается в группе «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.
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Организаторы предстоящего вечера бокса подобрали нового соперника для нашего боксера. Им стал 24-летний Риарус Дадли (5−1−1, 2КО). Единственное поражение американцу нанес другой боксер из Казахстана Шынгысхан Тажибай. 1 апреля прошлого года Тажибай одолел его решением судей.
Всего на профессиональном ринге 25-летний Ербосынулы провел 4 поединка, и во всех одержал досрочные победы. Боксер выступает в средней весовой категории (до 72,6 кг).
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