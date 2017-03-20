Их поединок прошел утром 19 марта в Нью-Йорке и завершился победой Головкина, который впервые в карьере провел 12 раундов на ринге. При этом казахстанец отправлял соперника в нокдаун в четвертом раунде.

Свою колонку Беленький назвал «Стоматологическая победа Головкина».

«Хорош тот, кто хорошо кончает. В смысле выигрывает долгий и тяжелый бой, а не то, что вы, испорченные, подумали. Геннадий Головкин закончил хорошо, хотя могло бы быть и лучше, начал вообще прекрасно, а вот к середине процесса есть вопросы. Не у меня. Я всем доволен, а, как мне кажется, у него самого.

(…).

После таких боев (Гонсалес — Вангек) как-то особенно остро понимаешь, что в ринге всякое может случиться, и победить там может кто угодно, кроме рефери, а в некоторых особых случаях даже он. В общем, победа Головкина, казавшаяся многим до боя уже делом как бы решенным и даже обсужденным, вдруг стала вызывать пусть и очень легкие, но сомнения, которые еще больше оживились, когда оба вышли в ринг.

Сразу бросилось в глаза, насколько Джейкобс крупнее Головкина и как-то нехорошо вспомнилось, что он не стал проходить взвешивание в день боя, в соответствии с требованиями IBF, из-за чего не получил бы титул этой организации даже в случае своей победы.

Напомню, что официальное взвешивание проходит накануне боя, и там боксер должен вписаться в лимит своей категории, то есть в данном случае — 160 фунтов (72,6 кг). Но IBF борется с умельцами мгновенно скидывать и набирать вес, такими как Сауль Альварес или Хулио Сезар Чавес-младший, которые умудряются за сутки набрать до 20 фунтов (около девяти килограммов). По правилам же IBF в день боя (тоже далеко не прямо перед выходом в ринг) вес боксера не должен превышать лимит более, чем на 10 фунтов (4,5 килограмма). Головкин эту процедуру прошел и, хоть, видимо, и не без труда, но в лимит вписался — 169,6 фунта (76,9 кг), а Джейкобс предпочел заранее отказаться от одного из титулов. Из этого стало ясно, что американец выйдет в ринг здоровый, как кабан.

Таким он и вышел. Думаю, он весил за восемьдесят или около того.

Первый раунд прошел ни шатко, ни валко. В основном доминировал Головкин, главным образом за счет джеба, но разок Джейкобс хорошо контратаковал с обеих рук. Во втором, встав в правостороннюю стойку, Джейкобс провел пару левых прямых. Вообще, он часто, хотя и с очень переменным успехом, менял стойку на протяжении всего боя.

Однако в третьем раунде стало казаться, что все встает на круги своя. Головкин уверенно перебил Джейкобса, а четвертый вообще стал лучшим для Геннадия. Уже в конце первой минуты ударом справа Головкин заставил Джейкобса сместиться, а потом нагнал его серией из джеба и двух правых, длинного и короткого, добивающего. Нокдаун.

И вот здесь стало ясно, насколько серьезно и обстоятельно Джейкобс подготовился к бою. Случившееся стало для него неприятностью, большой неприятностью, но он, как говорится, «очухался под огнем» и не дал Головкину никакой возможности себя добить.

В перерыве тренер сказал ему: «Это было совершенно необязательно», — и дальше посоветовал работать из-за джеба. В общем и целом, так Джейкобс и дрался всю оставшуюся часть боя. Там не было каких-то особо ярких эпизодов. То один добивался тактического успеха, то другой. Джейкобс по-прежнему менял стойки. Самые сильные удары наносил Головкин, но часто и точно пробивал и Джейкобс. Он по большей части работал, как ему и сказали, вторым номером, переходя в контратаки, но иногда все-таки срывался и в рубку.

Самыми неприятными для Головкина, по-моему, стали его длинные обводящие удары снизу как в голову, так и по корпусу, которыми он часто начинал свои комбинации и раскрывал Головкина. Тот тоже хорошо отвечал: как правыми кроссами и прямыми, так и левыми боковыми, а иногда и апперкотами. Не знаю, почему последними он пользовался так мало, хотя в девятом раунде одним из них серьезно потряс Джейкобса и даже сыграл большую роль в бою в целом.

После одиннадцатого раунда было очень беспокойно: в таком бою судьи могли насчитать что угодно. Двенадцатый Головкину надо было выигрывать как можно убедительнее. Но особо убедительно не получилось. Все замерли в ожидании судейского вердикта. В таком бою он, по-моему, мог быть любым, от 115−112 в пользу Головкина до 114−113 в пользу Джейкобса. Любой счет в этом диапазоне можно было логически обосновать. У меня, разумеется, получилось 115−112 в пользу Головкина, но я мог подсознательно подсуживать Геннадию, уж очень за него болел.

Однако двое судей со мной согласились, а третий поставил 114−113 тоже в пользу Головкина. Уф, отлегло, но не до конца.