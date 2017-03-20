Беленький: Будь хотя бы 20 процентов боев такими, как Головкин — Джейкобс, бокс смотрели бы даже кошки
Известный российский журналист, комментатор и специалист в области бокса Александр Беленький в колонке для Sportsdaily.ru поделился впечатлениями от боя между казахстанцем Геннадием Головкиным и американцем Дэниэлом Джейкобсом.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Их поединок прошел утром 19 марта в
Свою колонку Беленький назвал «Стоматологическая победа Головкина».
«Хорош тот, кто хорошо кончает. В смысле выигрывает долгий и тяжелый бой, а не то, что вы, испорченные, подумали. Геннадий Головкин закончил хорошо, хотя могло бы быть и лучше, начал вообще прекрасно, а вот к середине процесса есть вопросы. Не у меня. Я всем доволен, а, как мне кажется, у него самого.
(…).
После таких боев (Гонсалес — Вангек)
Сразу бросилось в глаза, насколько Джейкобс крупнее Головкина и
Напомню, что официальное взвешивание проходит накануне боя, и там боксер должен вписаться в лимит своей категории, то есть в данном случае — 160 фунтов (72,6 кг). Но IBF борется с умельцами мгновенно скидывать и набирать вес, такими как Сауль Альварес или Хулио Сезар
Таким он и вышел. Думаю, он весил за восемьдесят или около того.
Первый раунд прошел ни шатко, ни валко. В основном доминировал Головкин, главным образом за счет джеба, но разок Джейкобс хорошо контратаковал с обеих рук. Во втором, встав в правостороннюю стойку, Джейкобс провел пару левых прямых. Вообще, он часто, хотя и с очень переменным успехом, менял стойку на протяжении всего боя.
Однако в третьем раунде стало казаться, что все встает на круги своя. Головкин уверенно перебил Джейкобса, а четвертый вообще стал лучшим для Геннадия. Уже в конце первой минуты ударом справа Головкин заставил Джейкобса сместиться, а потом нагнал его серией из джеба и двух правых, длинного и короткого, добивающего. Нокдаун.
И вот здесь стало ясно, насколько серьезно и обстоятельно Джейкобс подготовился к бою. Случившееся стало для него неприятностью, большой неприятностью, но он, как говорится, «очухался под огнем» и не дал Головкину никакой возможности себя добить.
В перерыве тренер сказал ему: «Это было совершенно необязательно», — и дальше посоветовал работать
Самыми неприятными для Головкина,
После одиннадцатого раунда было очень беспокойно: в таком бою судьи могли насчитать что угодно. Двенадцатый Головкину надо было выигрывать как можно убедительнее. Но особо убедительно не получилось. Все замерли в ожидании судейского вердикта. В таком бою он,
Однако двое судей со мной согласились, а третий поставил 114−113 тоже в пользу Головкина. Уф, отлегло, но не до конца.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter