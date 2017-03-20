Фируза Шарипова: Следующий бой проведу за титул WBC International

«В следующий раз я планирую выйти на ринг после 22 апреля. Мой менеджер Сергей Завилейский сказал, что уже согласовано проведение боя за титул WBC International. В данный момент мы рассматриваем варианты с датой и местом проведения. Этот бой может пройти в России, Казахстане или Испании. Хотя мне, конечно, больше хотелось бы выступить дома. Мы просматриваем сейчас двух возможных соперниц с хорошими позициями в рейтинге, будем выбирать из этих вариантов. В ближайшее время уже должна наступить ясность, и я начну подготовку на конкретную дату», — рассказала Фируза Шарипова.