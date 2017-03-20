Фанат Джейкобса: Головкин сделал достаточно для победы над Дэниэлом

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«Я думаю, что Головкин ​​сделал достаточно, чтобы выиграть в упорном бою. На мой взгляд, он обошел Джейкобса на один балл. Все это благодаря нокдауну. GGG показал себя с другой стороны. Еще никто из соперников не наносил ему такого урона, а бой вполне мог сложиться по другому сценарию. В любом случае, Джейкобс дал Головкину полезный урок. Надеюсь, казахстанский боксер им воспользуется.

Несмотря на сложнейшую победу над Джейкобсом, я думаю, Головкин сильнее всех в среднем весе. Ему нужно подниматься в весе. Там его ждут потрясающие бои, — отметил Кинтана.

Напомним, Головкин одержал победу над Джейкобсом и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе.

После боя стало известно, что следующий поединок Геннадия Головкина пройдет 17 июня в Казахстане. Наиболее вероятным соперником называется британец Билли Джо Сондерс, который владеет титулом WBO в среднем весе. Эту информацию прокомментировал промоутер GGG Том Леффлер.