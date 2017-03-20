Джейкобс назвал свой вес перед выходом на ринг в бою с Головкиным

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Их поединок прошел утром 19 марта в Нью-Йорке и завершился победой Головкина, который впервые в карьере провел 12 раундов на ринге.

Перед боем Джейкобс дважды отказался проходить повторное взвешивание — для IBF и телеканала HBO. В итоге организация лишила его возможности драться за свой пояс, то есть даже в случае победы американец получил бы только три титула Головкина.

Американский журналист Брайан Фонсека спросил самого Джейкобса о его весе перед выходом на ринг. Боксер назвал цифру — около 175 фунтов (79,37 килограммов).

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Danny Jacobs says he was about 175 tonight. <a href="https://twitter.com/hashtag/Boxing?src=hash">#Boxing</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/GGGJacobs?src=hash">#GGGJacobs</a></p>— Bryan Fonseca (@BryanFonsecaNY) <a href="https://twitter.com/BryanFonsecaNY/status/843354895185055744">19 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Отметим, что на официальной процедуре взвешивания вес Головкина составил 159,6 фунта (72,39 килограмма), а Джейкобса — 159,8 фунта (72,48 килограмма). Оба боксера уложились в нужный лимит среднего веса — до 160 фунтов.

Таким образом, разница в весе Джейкобса за день до боя и до выхода на ринг составила больше семи килограммов.

О весе Головкина перед выходом на ринг нет информации. Известно лишь, что на взвешивании для HBO за несколько часов до боя он весил 170 фунтов (77,11 килограммов).