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https://sport.mail.ru/news/boxing/29135705/
20 марта 2017, 10:52 | Бокс | Vesti.kz

Джейкобс назвал свой вес перед выходом на ринг в бою с Головкиным

Американский боксер Дэниэл Джейкобс назвал свой вес перед боем с казахстанцем Геннадием Головкиным.

Американец отказался от двух взвешиваний перед поединком. Увеличить
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Их поединок прошел утром 19 марта в Нью-Йорке и завершился победой Головкина, который впервые в карьере провел 12 раундов на ринге.

Перед боем Джейкобс дважды отказался проходить повторное взвешивание — для IBF и телеканала HBO. В итоге организация лишила его возможности драться за свой пояс, то есть даже в случае победы американец получил бы только три титула Головкина.

Американский журналист Брайан Фонсека спросил самого Джейкобса о его весе перед выходом на ринг. Боксер назвал цифру — около 175 фунтов (79,37 килограммов).

Отметим, что на официальной процедуре взвешивания вес Головкина составил 159,6 фунта (72,39 килограмма), а Джейкобса — 159,8 фунта (72,48 килограмма). Оба боксера уложились в нужный лимит среднего веса — до 160 фунтов.

Таким образом, разница в весе Джейкобса за день до боя и до выхода на ринг составила больше семи килограммов.

О весе Головкина перед выходом на ринг нет информации. Известно лишь, что на взвешивании для HBO за несколько часов до боя он весил 170 фунтов (77,11 килограммов).

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