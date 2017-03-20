Джейкобс назвал свой вес перед выходом на ринг в бою с Головкиным
Американский боксер Дэниэл Джейкобс назвал свой вес перед боем с казахстанцем Геннадием Головкиным.
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Их поединок прошел утром 19 марта в
Перед боем Джейкобс дважды отказался проходить повторное взвешивание — для IBF и телеканала HBO. В итоге организация лишила его возможности драться за свой пояс, то есть даже в случае победы американец получил бы только три титула Головкина.
Американский журналист Брайан Фонсека спросил самого Джейкобса о его весе перед выходом на ринг. Боксер назвал цифру — около 175 фунтов (79,37 килограммов).
Отметим, что на официальной процедуре взвешивания вес Головкина составил 159,6 фунта (72,39 килограмма), а Джейкобса — 159,8 фунта (72,48 килограмма). Оба боксера уложились в нужный лимит среднего веса — до 160 фунтов.
Таким образом, разница в весе Джейкобса за день до боя и до выхода на ринг составила больше семи килограммов.
О весе Головкина перед выходом на ринг нет информации. Известно лишь, что на взвешивании для HBO за несколько часов до боя он весил 170 фунтов (77,11 килограммов).
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