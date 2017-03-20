Промоутер Сондерса надеется привезти Головкина в Лондон
Промоутер британского боксера Билли Джо Сондерса (24−0, 12 КО) Фрэнк Уоррен в интервью Daily Mail прокомментировал возможное место проведения боя с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.
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— Мы понимаем, что Головкин хочет вернуться на родину и провести бой там после своих путешествий, но я все еще надеюсь, что мы сможем привезти его в Лондон, — сказал Уоррен.
Ранее некоторые СМИ сообщали, что бой Головкин — Сондерс пройдет в Астане в июне в рамках международной выставки EXPO. Информацию о бое в Казахстане в одном из интервью подтвердил и сам Головкин. Отметим, что его промоутер Том Леффлер не против альтернативного варианта, предложенного британской стороной — Лондона.
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