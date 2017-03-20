Промоутер Сондерса надеется привезти Головкина в Лондон

— Мы понимаем, что Головкин хочет вернуться на родину и провести бой там после своих путешествий, но я все еще надеюсь, что мы сможем привезти его в Лондон, — сказал Уоррен.



Ранее некоторые СМИ сообщали, что бой Головкин — Сондерс пройдет в Астане в июне в рамках международной выставки EXPO. Информацию о бое в Казахстане в одном из интервью подтвердил и сам Головкин. Отметим, что его промоутер Том Леффлер не против альтернативного варианта, предложенного британской стороной — Лондона.