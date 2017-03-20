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Ранее стало известно, что объединительный поединок чемпионов мира в среднем весе может пройти 17 июня в Астане во время мировой выставки EXPO-2017, послом которой является GGG.

Конкретные переговоры между командами Головкина и Сондерса могут начаться в ближайшие дни. В качестве альтернативы Астане рассматривается вариант с Лондоном.

34-летний Головкин сейчас владеет поясами WBC, WBA (Super), IBF и IBO. До звания абсолютного чемпиона мира ему не хватает лишь титула WBO, который находится у 30-летнего Сондерса.

«Сондерс является последним шагом на пути к моей мечте собрать все пояса. Надеюсь, что этот бой будет в Казахстане. Могу на сто процентов сказать, что я хочу его следующим», — цитирует Головкина британское издание The Sun.

В последнем бою утром 19 марта по казахстанскому времени Головкин в Нью-Йорке единогласным решением судей победил американца Дэниэла Джейкобса (32−2, 29 КО). Впервые в карьере GGG провел на ринге все 12 раундов.

Сразу после боя с Джейкобсом Головкин сказал, что готов встретиться с любыми соперниками, в том числе и с Сондерсом, по двум причинам — пояса и шоу. Чемпион WBO заявил, что не смотрел последний поединок GGG, но готов дать ему бой.

Кроме того, британская газета Daily Mail назвала причину, по которой бой Головкин — Сондерс может пройти не в Астане, а промоутер Фрэнк Уоррен сообщил о планах привезти поединок в Лондон.