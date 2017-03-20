Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29134902/
20 марта 2017, 9:50 | Бокс | Vesti.kz

Головкин: Сондерс — последний шаг на пути к моей мечте. Надеюсь, бой будет в Казахстане

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) надеется провести бой с британцем Билли Джо Сондерсом (24−0, 12 КО) в родной стране.

Поединок может пройти 17 июня в Казахстане. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее стало известно, что объединительный поединок чемпионов мира в среднем весе может пройти 17 июня в Астане во время мировой выставки EXPO-2017, послом которой является GGG.

Конкретные переговоры между командами Головкина и Сондерса могут начаться в ближайшие дни. В качестве альтернативы Астане рассматривается вариант с Лондоном.

34-летний Головкин сейчас владеет поясами WBC, WBA (Super), IBF и IBO. До звания абсолютного чемпиона мира ему не хватает лишь титула WBO, который находится у 30-летнего Сондерса.

«Сондерс является последним шагом на пути к моей мечте собрать все пояса. Надеюсь, что этот бой будет в Казахстане. Могу на сто процентов сказать, что я хочу его следующим», — цитирует Головкина британское издание The Sun.

В последнем бою утром 19 марта по казахстанскому времени Головкин в Нью-Йорке единогласным решением судей победил американца Дэниэла Джейкобса (32−2, 29 КО). Впервые в карьере GGG провел на ринге все 12 раундов.

Сразу после боя с Джейкобсом Головкин сказал, что готов встретиться с любыми соперниками, в том числе и с Сондерсом, по двум причинам — пояса и шоу. Чемпион WBO заявил, что не смотрел последний поединок GGG, но готов дать ему бой.

Кроме того, британская газета Daily Mail назвала причину, по которой бой Головкин — Сондерс может пройти не в Астане, а промоутер Фрэнк Уоррен сообщил о планах привезти поединок в Лондон.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
20 марта

Сондерс - последний шаг на пути к моей мечте. Надеюсь, бой будет в Казахстане - Головкин

Почему бой Головкин - Сондерс может пройти не в Астане

Промоутер Головкина назвал возможную замену Астане на бой с Сондерсом