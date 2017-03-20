Головкин: Сондерс — последний шаг на пути к моей мечте. Надеюсь, бой будет в Казахстане
Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) надеется провести бой с британцем Билли Джо Сондерсом (24−0, 12 КО) в родной стране.
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Ранее стало известно, что объединительный поединок чемпионов мира в среднем весе может пройти 17 июня в Астане во время мировой выставки EXPO-2017, послом которой является GGG.
Конкретные переговоры между командами Головкина и Сондерса могут начаться в ближайшие дни. В качестве альтернативы Астане рассматривается вариант с Лондоном.
34-летний Головкин сейчас владеет поясами WBC, WBA (Super), IBF и IBO. До звания абсолютного чемпиона мира ему не хватает лишь титула WBO, который находится у 30-летнего Сондерса.
«Сондерс является последним шагом на пути к моей мечте собрать все пояса. Надеюсь, что этот бой будет в Казахстане. Могу на сто процентов сказать, что я хочу его следующим», — цитирует Головкина британское издание The Sun.
В последнем бою утром 19 марта по казахстанскому времени Головкин в
Сразу после боя с Джейкобсом Головкин сказал, что готов встретиться с любыми соперниками, в том числе и с Сондерсом, по двум причинам — пояса и шоу. Чемпион WBO заявил, что не смотрел последний поединок GGG, но готов дать ему бой.
Кроме того, британская газета Daily Mail назвала причину, по которой бой Головкин — Сондерс может пройти не в Астане, а промоутер Фрэнк Уоррен сообщил о планах привезти поединок в Лондон.
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