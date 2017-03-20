Сондерс готов драться с Головкиным в Казахстане

— Я полечу куда угодно, чтобы драться с Головкиным. Я не против того, чтобы драться с ним в Казахстане. Я буду драться с ним в поле, мне все равно! Головкин силен, но его можно перебоксировать. Боксер всегда победит панчера, он еще ни разу не встречался с таким неудобным соперником, как я. Я вижу его недостатки и знаю, как сделать их своим преимуществом. Я хочу посмотреть, насколько я хорош. В голове я представляю, что могу побить его. Я в лучшей форме и хочу дать фанатам то, чего они хотят. Я поставлю на кон свой пояс WBO, — заявил Сондерс.



Ранее сообщалось, что бой Головкин — Сондерс может состояться в июне в Астане в рамках международной выставки EXPO. В качестве альтернативного вариант проведения поединка назывался Лондон.