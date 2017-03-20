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https://sport.mail.ru/news/boxing/29134870/
20 марта 2017, 9:41 | Бокс | Sports.kz

Сондерс готов драться с Головкиным в Казахстане

Британский боксер Билли Джо Сондерс (24−0, 12 КО) прокомментировал возможный бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz со ссылкой на Boxingscene.com.

Британский боксер Билли Джо Сондерс (24−0 12 КО) прокомментировал возможный бой с <span class=error>казахстанцем</span> Геннадием <span class=error>Головкиным</span> (37−0 33 КО) сообщает Sports.kz со ссылкой на Boxingscene.com. Увеличить
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— Я полечу куда угодно, чтобы драться с Головкиным. Я не против того, чтобы драться с ним в Казахстане. Я буду драться с ним в поле, мне все равно! Головкин силен, но его можно перебоксировать. Боксер всегда победит панчера, он еще ни разу не встречался с таким неудобным соперником, как я. Я вижу его недостатки и знаю, как сделать их своим преимуществом. Я хочу посмотреть, насколько я хорош. В голове я представляю, что могу побить его. Я в лучшей форме и хочу дать фанатам то, чего они хотят. Я поставлю на кон свой пояс WBO, — заявил Сондерс.

Ранее сообщалось, что бой Головкин — Сондерс может состояться в июне в Астане в рамках международной выставки EXPO. В качестве альтернативного вариант проведения поединка назывался Лондон.

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