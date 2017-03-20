Почему бой Головкин — Сондерс может пройти не в Астане
Самому Сондерсу посоветовали быть осторожным с GGG.
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Британская газета Daily Mail посвятило материал возможному бою своего соотечественника Билли Джо Сондерса (24−0, 12 KO) с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 KO).
В статье рассказывается о деталях последнего поединка Головкина, который утром 19 марта в
После гонга в бое с Джейкобсом президент Федерации профессионального бокса Казахстана Ерлан Бекхожин в эфире телеканала «Казахстан» сообщил, что следующий поединок Головкина пройдет 17 июня в Астане. Он не назвал имя соперника, но, как ожидается, им станет Сондерс.
Переговоры между представителями Сондерса и Головкина могут начаться на следующей неделе. Промоутер британца Фрэнк Уоррен надеется привезти бой в Лондон.
«Мы знаем, что Головкин очень хочет провести бой на своей родине, но мы еще не теряем надежды привезти этот поединок в Лондон», — заявил Уоррен.
В Daily Mail считают, что у Лондона есть одно весомое преимущество по сравнению с Астаной.
«Июньская дата боя совпадает со всемирной выставкой EXPO-2017, которая в этом году пройдет в Казахстане. Это будет преимуществом с точки зрения маркетинга и наплыва болельщиков, но препятствием станет кколичество гостиниц, необходимого для большого боя», — пишет издание.
Завершается же материал обращением к Сондерсу. «Удачи, Билли Джо. Но будь осторожен», — пишет журналист Джефф Пауэлл.
Ранее промоутер Головкина Том Леффлер отметил, что вариант с Лондоном будет привлекательным для боя с Сондерсом на случай срыва Астаны. Он напомнил о том, как в сентябре 2015 года GGG за 11 минут распродал все билеты на арену О2 в столице Великобритании на поединок с Келлом Бруком.
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