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https://sport.mail.ru/news/boxing/29134595/
20 марта 2017, 17:16 | Бокс | Vesti.kz

Почему бой Головкин — Сондерс может пройти не в Астане

Самому Сондерсу посоветовали быть осторожным с GGG.

Самому Сондерсу посоветовали быть осторожным с GGG. Увеличить
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Британская газета Daily Mail посвятило материал возможному бою своего соотечественника Билли Джо Сондерса (24−0, 12 KO) с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 KO).

В статье рассказывается о деталях последнего поединка Головкина, который утром 19 марта в Нью-Йорке единогласным решением судей победил американца Дэниэла Джейкобса (32−2, 29 KO), впервые в карьере проведя 12 раундов в ринге.

После гонга в бое с Джейкобсом президент Федерации профессионального бокса Казахстана Ерлан Бекхожин в эфире телеканала «Казахстан» сообщил, что следующий поединок Головкина пройдет 17 июня в Астане. Он не назвал имя соперника, но, как ожидается, им станет Сондерс.

Переговоры между представителями Сондерса и Головкина могут начаться на следующей неделе. Промоутер британца Фрэнк Уоррен надеется привезти бой в Лондон.

«Мы знаем, что Головкин очень хочет провести бой на своей родине, но мы еще не теряем надежды привезти этот поединок в Лондон», — заявил Уоррен.

В Daily Mail считают, что у Лондона есть одно весомое преимущество по сравнению с Астаной.

«Июньская дата боя совпадает со всемирной выставкой EXPO-2017, которая в этом году пройдет в Казахстане. Это будет преимуществом с точки зрения маркетинга и наплыва болельщиков, но препятствием станет кколичество гостиниц, необходимого для большого боя», — пишет издание.

Завершается же материал обращением к Сондерсу. «Удачи, Билли Джо. Но будь осторожен», — пишет журналист Джефф Пауэлл.

Ранее промоутер Головкина Том Леффлер отметил, что вариант с Лондоном будет привлекательным для боя с Сондерсом на случай срыва Астаны. Он напомнил о том, как в сентябре 2015 года GGG за 11 минут распродал все билеты на арену О2 в столице Великобритании на поединок с Келлом Бруком.

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