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https://sport.mail.ru/news/boxing/29134591/
20 марта 2017, 9:20 | Бокс | PROСПОРТ - Казахстан

Не блестящая, но победа

Григорий Дрозд прокомментировал решение судей в пользу Головкина.

Григорий Дрозд прокомментировал решение судей в пользу <span class=error>Головкина</span>. Увеличить
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Вчера в Нью-Йорке состоялось боксерское шоу, в главном поединке которого чемпион мира по версиям WBA (Super), WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин встретился с американцем Дэниелом Джейкобсом. Поединок получился напряженным и насыщенным и по итогам двенадцати раундов судьи единогласно отдали победу Головкину со счетом 115−112 дважды и 114−113. По словам чемпиона WBC в первом тяжелом весе Григория Дрозда, поединок получился не таким ярким, каким привыкли видеть поклонники Головкина, однако победу он одержал заслуженную.

«Головкин отлично начал бой, уверенно контролировал дистанцию джебом и забирал раунды, — написал Григорий на своей странице в социальной сети. — Затем он снизил активность и вторую половину провел не очень хорошо. Не совсем понятно, почему это произошло, но эффективность его атак упала, и он стал выжидать, пропуская ненужные удары. Пока никто из соперников Геннадия так хорошо не проводил вторую половину боя. При этом Джейкобс не прибавил сильно в ударах, просто, на мой взгляд, именно Геннадий снизил активность и на этом фоне Джейкобс начал смотреться хорошо».

«Думаю, что одной из причин такого течения второй половины боя стало то, что Джейкобс подстроился под джеб Головкина и у того перестало получаться цепляться за него, наносить серии. Головкин развивал свои атаки именно с джеба, но во второй половине боя это у него почти перестало получаться. Но в целом судьи в этот раз сделали свою работу хорошо и, на мой взгляд, абсолютно честно. Пусть не так ярко, но Головкин, конечно, победил», — отметил Дрозд.

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