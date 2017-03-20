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«Июньская дата совпадает с датами проведения международной выставки EXPO, которую в этом году принимает Казахстан. Это хорошо с точки зрения маркетинга и толпы болельщиков, но проблемой будет найти жилье в гостиницах на время проведения боя», — пишет Daily Mail.



Альтернативным вариантом места проведения боя Головкин — Джейкобс называется Лондон. Не против этого и промоутер Головкина Том Леффлер.