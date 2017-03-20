Почему Астана рискует не принять бой Головкин — Сондерс
Британское издание Daily Mail рассказало, с какими проблемами может столкнуться столица Казахстана, если решит принять бой Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) — Билли Джо Сондерс (24−0, 12 КО), сообщает Sports.kz.
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«Июньская дата совпадает с датами проведения международной выставки EXPO, которую в этом году принимает Казахстан. Это хорошо с точки зрения маркетинга и толпы болельщиков, но проблемой будет найти жилье в гостиницах на время проведения боя», — пишет Daily Mail.
Альтернативным вариантом места проведения боя Головкин — Джейкобс называется Лондон. Не против этого и промоутер Головкина Том Леффлер.
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