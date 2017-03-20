Промоутер Головкина назвал возможную замену Астане на бой с Сондерсом
Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), высказался о возможное бое его подопечного с британцем Билли Джо Сондерсом (24−0, 12 КО).
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Ранее стало известно, что объединительный поединок чемпионов мира в среднем весе может пройти 17 июня в Астане во время мировой выставки EXPO-2017, послом которой является GGG.
Конкретные переговоры между командами Головкина и Сондерса могут начаться в ближайшие дни. В качестве альтернативы Астане рассматривается вариант с Лондоном.
«Если у нас не получится сделать бой в Казахстане, то привлекательным будет вариант с Лондоном. Не забывайте, что мы продали за 11 минут все билеты на бой Головкина с Келлом Бруком на арене О2», — заявил Леффлер в интервью Daily Mail.
34-летний Головкин сейчас владеет поясами WBC, WBA (Super), IBF и IBO. До звания абсолютного чемпиона мира ему не хватает лишь титула WBO, который находится у 30-летнего Сондерса.
Утром 19 марта по казахстанскому времени Головкин в
Сразу после боя с Джейкобсом Головкин сказал, что готов встретиться с любыми соперниками, в том числе и с Сондерсом, по двум причинам — пояса и шоу. Британец же заявил, что не смотрел последний поединок GGG, но готов дать ему бой.
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