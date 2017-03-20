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В главном бою шоу казахстанец Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) единогласным решением судей победил американца Дэниэла Джейкобса (32−2, 29 КО). При этом GGG впервые в карьере провел на ринге все 12 боев.

В андеркарте состоялось шесть боев. Таец Висаксил Вангек (42−4−1, 38 KO) нанес первое поражение в карьере никарагуанцу Роману Гонсалесу (46−1, 38 KO), а мексиканец Карлос Куадрас (36−1−1, 27 КО) победил соотечественника Давида Кормону (20−4−5, 8 КО).

Ирландец Энди Ли (35−3−1, 24 КО) победил Кеандре Лезервуда (19−4−1, 12 КО) из США, американец Райан Мартин (18−0, 11 КО) нокаутировал соотечественника Брайнта Круза (17−2, 8 КО), британец Джей МакФарлейн (2−1, 2 КО) решением судей проиграл американцу Мэтту МакКинею (4−2−2, 1 КО), а украинец Сергей Богачук (3−0, 3 КО) нокаутировал еще одного американца Ясмани Педросо (1−2).

«Респект всем воинам, которые отдали все силы и показали великолепное шоу фанатам прошлым вечером на Madison Square Garden», — написал Леффлер в твиттере.

Отметим, что бой Головкин — Джейкобс посетили 19 939 зрителей при вместимости арены в 20 тысяч 789 человек. Билеты на этот вечер бокса стоили от 100 до 1000 долларов. На Madison Square Garden посмотреть бой GGG приехали больше тысячи казахстанцев.