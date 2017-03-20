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https://sport.mail.ru/news/boxing/29133703/
20 марта 2017, 8:41 | Бокс | Vesti.kz

Английский журналист: Я ожидал большего от Головкина. В бою с Джейкобсом он был в шаге от пропасти

Английский журналист сайта MediaSkunkWorks Ли Кормли прокомментировал корреспонденту Vesti.kz победу чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, IBF и WBC в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина над «регулярным» чемпионом WBA американцем Дэниэлом Джейкобсом.

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— Это был интересный бой. Джейкобс преподнес приятный сюрприз. Я ожидал, что начало будет равным, однако постепенно преимущество перейдет к Головкину и в 6−7 раунде он реализует свое преимущество. Получилось по-другому. На мой субъективный взгляд с минимальным преимуществом должен был побеждать Джейкобс. Однако не буду спорить с судьями — они знают свое дело, — отметил Кормли.

— Головкин какое впечатление произвел на вас?

— Честно говоря я ожидал большего. Нечто схожее с его боем против Лемье. Однако дело в том, что и соперник был серьезный. Джейкобс провел хороший поединок, а Головкин сегодня был в шаге от пропасти.

Напомним, Головкин одержал победу над Джейкобсом и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе. Полное видео боя можно посмотреть здесь. Главный бой вечера бокса запомнился дракой болельщиков с участием казахстанцев.

После боя стало известно, что следующий поединок Геннадия Головкина пройдет 17 июня в Казахстане. Наиболее вероятным соперником называется британец Билли Джо Сондерс, который владеет титулом WBO в среднем весе. Эту информацию прокомментировал промоутер GGG Том Леффлер.

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