Менеджер Жакиянова: Решение судей справедливое. Головкин контролировал бой с Джейкобсом

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«Я был как раз в MSG. Головкин работал буквально передо мной, и я все видел. Это был хороший бой двух отличных боксеров. Решение судей справедливое. Головкин контролировал ход поединка с опасным панчером. В то же время Джейкобс проявил себя. И он по-настоящему является самым лучшим соперником Головкина в карьере. Было приятно наблюдать за ними своими глазами», — сообщил из Нью-Йорка Фондю.

Напомним, Геннадий Головкин одержал победу над американцем Дэниэлом Джейкобсом и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе.

После боя стало известно, что следующий поединок Геннадия Головкина пройдет 17 июня в Казахстане. Наиболее вероятным соперником называется британец Билли Джо Сондерс, который владеет титулом WBO в среднем весе. Эту информацию прокомментировал промоутер GGG Том Леффлер.