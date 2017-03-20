Менеджер Жакиянова: Решение судей справедливое. Головкин контролировал бой с Джейкобсом
Менеджер казахстанского боксера Жаната Жакиянова Филипп Фондю прокомментировал поединок другого казахстанца Геннадия Головкина с американцем Дэниэлом Джейкобсом, на котором он присутствовал лично. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он отметил, что решение судей является справедливым.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Я был как раз в MSG. Головкин работал буквально передо мной, и я все видел. Это был хороший бой двух отличных боксеров. Решение судей справедливое. Головкин контролировал ход поединка с опасным панчером. В то же время Джейкобс проявил себя. И он
Напомним, Геннадий Головкин одержал победу над американцем Дэниэлом Джейкобсом и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе.
После боя стало известно, что следующий поединок Геннадия Головкина пройдет 17 июня в Казахстане. Наиболее вероятным соперником называется британец Билли Джо Сондерс, который владеет титулом WBO в среднем весе. Эту информацию прокомментировал промоутер GGG Том Леффлер.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter